مدينة أبشواي بالفيوم تناقش المشروعات الجاري تنفيذها

ترأس المحاسب مراد مسعود رئيس مركز ومدينة أبشواي بمحافظة الفيوم، إجتماع المجلس التنفيذي المنعقد بديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد موسى نائب رئيس المركز وسكرتير جلسة المجلس التنفيذي، والمهندس خليفة روبي مساعد رئيس المركز ورؤساء الوحدات المحلية القروية ومديري الإدارات ومديري القطاعات الخدمية بالمركز.

وتناول الاجتماع موضوعات جدول أعمال المجلس التنفيذي والتي شملت الموافقة علي تخصيص مقر لمكتبة ثقافية بالوحدة المحلية بقرية العجميين وبحث إمكانية إنشاء قصر ثقافي بمدينة أبشواي على الطراز الحديث، وفي هذا الشأن وجه رئيس المركز بتوفير قطعة الأرض المناسبة بالمساحة المطلوبة لإنشاء مركز ثقافي نموذجي بمركز أبشواي، وكذلك الموافقة على تخصيص قطعة أرض لإقامة مبني إداري لمركز شباب أبو جنشو بجوار الملعب.

وفيما يخص المبادرات الرئاسية وجه رئيس المركز بتقديم الدعم الكامل وتذليل كافة العقبات أمام كافة المبادرات الرئاسية ومبادرة "100 يوم صحة" والتي بدأت في 25 يونيو الماضي وتستمر حتى الأول من شهر أكتوبر القادم والعمل على تقديم كافة سبل الدعم والتسهيل على المواطنين، لتحقيق الاستفادة الكاملة من المبادرات الرئاسية التي يتم تنفيذها بدائرة المركز.

وكذلك متابعة الحملات البيطرية الجاري تنفيذها ضمن الحملة القومية لتحصين الماشية حفاظاً على الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة استمرار الحملات التموينية للتأكد من توافر السلع الأساسية وضبط الأسعار بالأسواق والتأكد من صلاحية السلع الغذائية واللحوم حفاظا على صحة المواطنين.

وناقش رئيس المركز المقترح المقدم لامتداد دائري أبشواي "طريق الجناين" من الكنيسة ومدخل المدينة حتى طريق ابوكساه السياحي،

وكذلك عرض الخطة الاستثمارية وإستكمال رصف باقي شوارع المدينة الجانبية بالإنترلوك بتكلفة 10 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء عدد 5 كباري جديدة بالقرى واستكمال الأعمال الصناعية المطلوبة.

وصرح رئيس مركز ومدينة أبشواي انه سوف يتم البدء في أعمال تغطية المصرف الهندسي ابتداء من قلب المدينة باتجاه زيد مروراً بالمدارس بداية من الأسبوع القادم.

وشدد السيد رئيس المركز على ضرورة التصدي لكافة أشكال وصور التعديات والمخالفات ومنها البناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة ووصلات مياه الشرب المخالفة المستخدمة لري الأراضي الزراعية والإشغالات وعوائق الطريق والإعلانات واللافتات المخالفة وغير المرخصة.

رئيس مركز أبشواي الحاصلين على مراكز متقدمة ودرجة الماجستير

علي صعيد آخر قام رئيس المركز بتكريم الحاصلين على المركز الأول بالبرامج التدريبية بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، والحاصلين على درجة الماجستير خلال العمل بمنحهم شهادات تقدير لحرصهم على صقل مهاراتهم العلمية تماشياً مع رؤية مصر 2023 للتنمية الشاملة والمستدامة، وشمل التكريم المهندس أحمد عبد الونيس رئيس قرية طبهار والمحاسب محمد رجب رئيس قرية العجميين والمهندس أحمد عبد الرحمن مدير التفتيش المالي والإداري والمحاسب أحمد محمود عبد الله مدير العلاقات العامة والإعلام الحاصلين على المراكز الأولي بالبرامج التدريبية بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة، بالإضافة إلى تكريم المهندس أحمد فاروق رئيس قسم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية، ورغده على دهشان بإدارة العلاقات العامة لحصولهما على درجة الماجستير.