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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

القائم بالأعمال العراقي يغادر السويد بسبب الإساءة للمصحف الشريف

وزارة الخارجية العراقية
وزارة الخارجية العراقية

 

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت مغادرة القائم بالأعمال العراقي في السويد، على خلفية قيام اللاجئ العراقي سلوان موميكا، بالتجاوز على المصحف الشريف مرارًا أمام مقر السفارة العراقية في ستوكهولم.

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وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، أنه عملاً بتوجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السودانيّ، وتنفيذاً للإجراءات التي تعمل عليها وزارة الخارجية في هذا الشأن، غادر القائم بالأعمال العراقي مملكة السويد.

يأتي ذلك على خلفية إقدام المدعو سلوان موميكا بتمزيق نسخة من القرآن والعلم العراقي أمام سفارة بغداد لدى ستوكهولم، في واقعة هي الثانية للشخص نفسه أواخر يونيو الماضي، عقب سماح السلطات السويدية له باستهداف مقدسات المسلمين.

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