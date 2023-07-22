تحصين 120 ألف رأس ماشية ضد الحمي القلاعية بالبحيرة

نجحت جهود مديرية الطب البيطري بالبحيرة ، بقيادة الدكتور أشرف محي الدين،خلال الأسبوع عن تحصين 120869 رأس ماشية بالأسواق والقرى، خلال الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بجميع مراكز المحافظة، كما بلغ إجمالي الأعداد المحصنة من الطيور بلقاح انفلونزا الطيور 3600 طائر، وتم إصدار 313 تصريح لنقل الطيور سواء للذبح أو استكمال التربية وذلك تفعيلا للقانون 70 لسنة 2009

وبلغ إجمالي الأعداد المحصنة من الطيور بلقاح انفلونزا الطيور 1800 طائر، وتم إصدار 305 تصريح لنقل الطيور سواء للذبح أو استكمال التربية وذلك تفعيلا للقانون 70 لسنة 2009، وفي إدارة المجازر بلغ إجمالي عدد مذبوحات الحيوانات 568 رأس، كما بلغت مذبوحات الدواجن 400666.

وتم عمل 6 حملات تفتيشية بالأسواق بالاشتراك مع الجهات الفنية لضبط وردع المخالفين، حيث بلغ عدد القضايا 12 قضية، وإجمالي المضبوطات 544 كجم لحوم غير صالحه.

وفي إدارة الرعاية التناسلية تم إجراء الفحص التناسلي لعدد 1187 رأس ماشية ورعايتها تناسليا حيث شمل الفحص التناسلي الشامل تشخيص وفحص الحمل لعدد 364 رأس ماشية .

كما تم علاج عدد 823 ضد مسببات ضعف الخصوبة وأمراض الولادة ومضاعفتها وأمراض الضراع وحديثي الولادة، وعلاج عدد 989 ضد مسببات ضعف الخصوبة وأمراض الولادة ومضاعفتها وأمراض الضراع وحديثي الولادة.

وفي وحدة المعامل تم عمل 5 إختبارات حساسية للألبان، وعدد 1 إختبارات تحديد نسبة العد الفطرى فى اللبن.

وبالنسبة لإدارة الارشاد تم عمل 47 ندوة إرشادية متنوعة (مزمع) تضمنت 107 موضوع وكذا 7 منشور إرشادي علي صفحه الإرشاد البيطري بالبحيرة وعدد 2 ندوة وتوعية إرشادية قام بها أطباء الادارة. بالمديرية في اماكن مختلفة و2 فيديو ارشادي علي صفحه الارشاد البيطري بالبحيرة.

وتم الاشتراك في قافله سكانيه بعمل توعيه ارشادية مصاحبه للقافله وتم عمل 255 توعيه ارشاديه مسبقه ومصاحبه للجان التحصين ضد مرضي الحمي القلاعيه وحمي الوادي المتصدع.

وفي إدارة الامراض المشتركة تم اختبار 1429 حيوان ، وتحصين 9 لمرض البروسيلا، كما تم اختبار عدد 1349حيوان لمرض السل البقري .

يأتي ذلك فى إطار جهود محافظة البحيرة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها والعمل على توفير بيئة صحية وغذائية وبيولوجية آمنة لها للعمل على تنمية تلك الثروات والمساهمة في توفير الغذاء الصحى والآمن أمام المواطن المصري البسيط .