قائمة صادرات مصر الزراعية (شاهد)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرًا حول صادرات مصر الزراعية، إذ جاءت الموالح في المرتبة الأولى بنحو مليون و896 ألفًا و225 طنًا، تلتها البطاطس في المرتبة الثانية بقيمة 882 ألفًا و712 طنًا، فيما جاء البصل الطازج في المرتبة الثالثة بنحو 333 ألفًا و701 طن.

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صادرات الرمان بلغت 3 آلاف و524 طنًا

وبلغت صادرات الرمان 3 آلاف و524 طنًا، وصادرات الثوم الطازج بلغت 2207 أطنان، فيما جاءت صادرات الفراولة الطازجة 23 ألفًا و295 طنًا، وصادرات الفاصوليا الطازجة والجافة 77 ألفًا و125 طنًا، وصادرات الجوافة بلغت 9 آلاف و705 أطنان.

صادرات الطماطم الطازجة 44 ألفًا و625 طنًا

وجاءت صادرات الطماطم الطازجة 44 ألفًا و625 طنًا، فيما بلغت صادرات العنب 103 آلاف و320 طنًا.