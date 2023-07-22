وصول 31500 طن المونيوم لميناء سفاجا البحرى

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم السبت بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة، وتم تداول 42000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 526 شاحنة بضائع و 130 سيارة.

وشملت حركة الواردات 37000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 308 شاحنة بضائع و 122 سيارة، بينما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 218 شاحنة بضائع و 8 سيارات.

ويستعد ميناء سفاجا البحرى اليوم لاستقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية و السفينة OSEAN CROWN وعلى متنها 31500 طن الومنيوم قادمة من استراليا واستقبل الميناء بالأمس العبارتين امل والقاهرة، وغادت الميناء ر السفينتين بوسيدون اكسبريس و الحرية2.

ويشهد ميناء نويبع البحرى تداول 1000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 110 شاحنة بضائع، كما يشهد الميناء اليوم رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينة سينا ،

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2000 راكبا بموانيها .

مواني البحرالأحمر:

هذا وتضم مواني البحر الأحمر 6 مواني هى:

1 - ميناء بورتوفيق

2 - ميناء سفاجا

3 - ميناء الغردقة

4 - ميناء نويبع

5 - ميناء الزيتيات

6 - ميناء شرم الشيخ

جدير بالذكر أن تطوير وتحديث المواني أدى إلى:

1 - ارتفاع معدلات تداول البضائع وزيادة أعداد الركاب والسائحين المترددين على مواني الهيئة.

2 - إدخال نظام الإدارة الإلكترونية بالمواني و تزويدها بأجهزة الخادمات ووسائل الاتصال وأنظمة المراقبة الحديثة.

3 - فتح خطوط ملاحية جديدة بين مواني سفاجا وضبا - الغردقة، وضبا - سفاجا وينبع بالمملكة العربية السعودية.

وقامت وزارة النقل ومحافظة البحرالأحمر بوضع الخطط المستقبلية المتمثلة في إقامة محطة الحاويات متعددة الأغراض بجنوب سفاجا وإنشاءات ميناء سفاجا الكبير.

والهدف من إنشاء محطة متعددة الأغراض خدمة المنطقة الاقتصادية المثلث الذهبي واستيعاب أكبر حاويات في العالم ليأخذ ميناء سفاجا المركز الخامس على مستوى العالم باستيعاب سفن بهذا الحجم الضخم وتصبح مصر مركزًا لوجيستيًا عالميًا طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وتبلغ مساحة المحطة ٩٠٠ ألف مترمربع ورصيف ١١٠٠ مترمربع بعمق غاطس ١٧ مترًا ليستوعب السفن العملاقة بطاقة تداول مليون حاوية سنويًا كمرحلة أولى تصل إلى ٣ ملايين حاوية واستقبال بضائع عامة تصل إلى ٧ ملايين طن.

وتم تطوير ميناء سفاجا وصالات السفر وصالات الركاب والمخازن المغطاة التي يتم إنشاؤها بالميناء، وإنشاء ساحة الشاحنات خارج الميناء التي تستخدم لتخزين الشاحنات والمبردات التي ترتاد الميناء لمنع التكدس أمام الميناء في شوارع المدينة لعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع المحيطة بالميناء مع توافر الخدمات كل لسائقي الشاحنات بالساحة.