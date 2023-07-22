الخيال العلمي أصبح حقيقة .. دول العالم تتسابق على انتاج التاكسي الطائر

يتسابق العالم فى تقديم واستخدام التكنولوجيا الحديثه فى كل الخدمات ، وخاصة النقل والموصلات ، فيما توصل بعض الدول فى صناعة السيارات الطائره ، لتخفيف الضغوط على الشوارع من الزحام ، والانتقال الى استخدام التكنولوجيا فى التحرك المواطنين بشكل اسرع واسهل بين مدن العالم ، فاصبح الحلم حقيقه

تستعرض الوفد فى السطور التالية دول تحول الخيال العلمى الى حقيقه فى انتاجها للسيارات الطائره :

دبى تستعد لتشغيل نظام السيارات ذاتية القيادة و"التاكسى الجوى" :

اعلن عدد من المسئولون فى قطاعات الأعمال بدبى على أن الدولة تعد حاليا من المدن الرائدة على مستوى العالم فيما يتعلق باستخدام السيارات ذاتية القيادة ضمن شبكة نقل مستقبلية ومتطورة.

وأشارت مجموعة "بى تى فى"، العاملة فى مجال حلول وبرامج المرور واللوجستيات، إلى تعاونها مع هيئة الطرق والمواصلات فى دبى، من أجل استخدام السيارات ذاتية القيادة والتكاسى الجوية فى المدينة.

وذكرت الشركة فى بيان لها، أنها توفر برامج متطورة توضح مدى إمكانية ذلك وما التأثيرات المتوقعة على شبكة النقل العام والخاص الحالية.

وأوضح اندريا بيتى المدير العام فى مجموعة "بى تى فى ميدل إيست" أن دبى تمثل المدينة التى تقتدى بها المدن والدول فى العالم وتسير على نهجها.

وأضاف بيتى: "توفر مجموعة بى تى فى الحلول البرمجية فى مختلف أرجاء العالم، والتى تتعلق بمجال حركة المرور والنقل، بهدف تلبية المتطلبات الحالية من جهة ووضع الخطط المستقبلية من جهة أخرى".

السعودية تعلن عن نجاح أولى تجارب "التاكسي" الطائر :

اكد شركة "نيوم" السعودية عن نجاح سلسلة تجارب رحلات المركبات الكهربائية العمودية (eVTOL)، أو ما يعرف بـ”التاكسي الطائر” في منطقة نيوم (شمال غرب)، وذلك للمرة الأولى في السعودية بعد حصولها على تصريح خاص للطيران.

كما أعلنت شركة "نيوم" السعودية أنها استكملت بنجاح اختبارات مركبات التاكسي الطائر (eVTOL) التي طورت للعمل في البلاد ، حيث أن الاختبارات استمرت لمدة أسبوع، حيث جرت بعد تعاون استمر 18 شهرا ما بين الشركة المذكورة والهيئة العامة للطيران المدني وشركة "فولوكوبتر".

إن مركبات "فولوكوبتر الكهربائية الطائرة "eVTOL" ستساهم بشكل كبير، في ابتكار نظام نقل ذكي ومستدام ومتعدد الوسائط في "نيوم"، إذ سيعتمد في تشغيله على طاقتي الشمس والرياح بنسبة 100%.

من المتوقع أن تؤدي هذه المركبات أدوارا متعددة على غرار التاكسي الجوي والاستجابة للطوارئ، فضلا عن أنها تتميز الهدوء وسهولة التكيف مع مختلف الظروف إلى جانب تكلفة تشغيلها المنخفضة مقارنة بطائرات الهليكوبتر المستخدمة حاليا.

وكانت شركة"نيوم" أعلنت في وقت سابق، عقدها شراكة مع "فولوكوبتر" لتطوير حلول التنقل العمودي، حيث دخلت استثمارا بقيمة 175 مليون دولار في الشركة، فيما تتوقع "فولوكوبتر" الحصول على شهادة اعتماد للتاكسي الجوي "فولوسيتي" في 2024.

وقد أعلنت الشركة مؤخرا عن الشروع في الإنتاج الشامل لهذه المركبة في مصانعها في "بروخزال" بألمانيا، أين تصل القدرة الإنتاجية لتسليم أكثر من 50 مركبة سنويا.

اليابان تدخل فى السباق لصناعة التاكسى الطائر من الخيال العلمى لحقيقه :

منذ اكثؤ من عام اعلنت اليابان عن صناعة سيارة الأجرة الطائرة (التاكسي الطائر) خلال العقد المقبل، ومن أجل تحقيق هذه الرؤية أنشأت مجموعة تقودها الحكومة، وفقا لتقرير بلومبيرغ.

وصرحت وزارة التجارة اليابانية سابقآ ، إن المجموعة ستجمع ما لا يقل عن 21 شركة، بما في ذلك أوبر وبوينغ وإيرباص والخطوط الجوية اليابانية وشركة كارتيفور المدعومة من تويوتا.

من جانبها، ستعمل الحكومة اليابانية على طرق لتنظيم حركة هذه الأنواع من الطائرات، وستقدم الدعم المناسب للمساعدة في تحقيق مفهوم مركبات الأجرة الطائرة، مثل وضع قواعد ومعايير لتنظيم نشاط هذه المركبات.

والجدير بالذكر أن هناك عددا من الشركات تعمل بالفعل على إصدارات مختلفة من مركبات الأجرة الطائرة؛ فقد كشفت رولز رويس النقاب عن مفهوم الإقلاع والهبوط الكهربائي العمودي ، وكانت شركة "فولوكوبتر" المدعومة من شركة دايملر تختبر مركبتها الطائرة في دبي .