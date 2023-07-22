يطير ويرقص ويحتفل بعروسين.. أبرز لقطات حفل تامر حسني في العلمين

أشعل نجم الجيل تامر حسني أولى حفلات مهرجان العلمين الجديدة والذي يقام بمدينة العلمين والتي أقيمت مساء أمس الجمعة ، وتفاعل معاه الجمهوربكل حب وفرح وتستعرض بوابة الوفد أبرز اللقطات في الحفل.

على طريقة "تاج".. تامر حسني يطير في سماء العلمين

وظهرالنجم تامر حسني بإحدى فقرات الحفل على طريقة شخصية "تاج" من فيلمه "تاج" والذي يمتلك قوى خارقة حيث ظهر وهو يطير في سماء العلمين خلال غنائه أغنية "تاج" والتي طرحها عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" خلال الأسابيع الماضية .

تامر حسني يبدأ حفل العلمين الجديدة بـ أغنية "هرمون السعادة"

وبدأ النجم تامر حسني الحفل بأغنية "هرمون السعادة" والتي بدأ بها أولى فقرات الليلة وسط تفاعل الحضور وهي الأغنية الدعائية لفيلم "تاج" والذي عرض بموسم أفلام عيد الأضحى الماضي.

وقدم الحفل الإعلامي شريف مدكور وحرص على إلقاء كلمة بمناسبة مهرجان العلمين قائلاً "المكان اللي احنا فيه ده كان فيه في يوم من الأيام 21 مليون لغم تم إزالتها بالكامل وبقي عندنا مدينة سياحية ساحرة اسمها العلمين الجديدة بنعزم فيها كل العالم.

رقص تامر حسني مع البلوجر الألماني نويل روبنسون في حفل العلمين

فاجأ النجم تامر حسني الجمهور بمشاركة البلوجر الألماني نويل ربنسون الحفل، ورقصهم معًا على خشبة المسرح، وسط تفاعل كبير من الجمهور

وبدأ الحفل بفريق "ديسكو بيروت" وسط حضور الآلاف من الجمهور استعداداً لحفل الفنان تامر حسني الذي يعد أول فنان ضمن المهرجان سيقوم بإحياء حفل غنائي ضخم.

تامر حسنى يختار 10 من الجمهور لمشاركته الرقص بحفل العلمين.. ويغنى "مش هتغير على حد"

غنى النجم تامر حسنى أغنيته الجديدة "مش هتغيرعشان حد"، خلال حفلته فى مهرجان العلمين، كما أختار 10 من الجمهور يرقصون معاه على المسرح على أغنية تاج.

وبدأ النجم تامر حسنى حفلة، بمهرجان العلمين تحت شعار العالم علمين بفيديو مجمع لمسيرته الفنية منذ بدايته حتى الآن وأبرز أفلامه وأغانيه والحفلات التى أحياها فى الخارج وفيلمه الأخير تاج.

احتفال تامر حسني بعروسين داخل حفله

كما احتفل النجم تامر حسني، خلال حفله في مهرجان العلمين، بعروسين كانا حاضرين الحفل ، وحرص حسني على إهدائهما أغنية بحبك، وعدد آخر من الأغاني، تفاعل الكثير من الجمهور.