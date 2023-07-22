الشباب ورياضة الفيوم تنظم ندوة بعنوان " أضرار المخلفات الإلكترونية"

قامت مديرية الشباب والرياضة بالفيوم برئاسة الدكتور عاصم مرسي وكيل الوزارة، بتنفيذ عددا من الندوات التوعوية والفعاليات والمسابقات بمراكز الشباب والأندية الرياضية بقرى المحافظة.

يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتنفيذ الندوات الإرشادية لتوعية الشباب والطلائع بمراكز الشباب والأندية الرياضية بقرى المحافظة.

خلال ذلك نفذت إدارة الشباب بالمديرية برئاسة المهندس أسامه الجيزاوي وكيل مديرية الشباب والرياضة بالفيوم لشئون الشباب، وبالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة دورة تدريبية بعنوان "أضرار المخلفات الإلكترونية" وأثرها علي المجتمع وذلك بمركز شباب المحافظة التابع لإدارة مركز الفيوم الشبابية، قام بالقاء المحاضرات خلال الندوة المدربة صباح روبي التي تحدثت عن طرق التخلص من المخلفات الإلكترونية بشكل صحيح والتي تحتوي على العديد من المكونات السامة مثل الباريوم والرصاص والزنك والزئبق والكاديوم، وتحتوي المخلفات الإلكترونية علي العديد من الأغراض مثل معدات الصوت والفيديو وأجهزة الكمبيوتر والتليفزيون وجميع مشتملات الكمبيوتر ومشغل الاصوات والاقراص المدمجة.

وتناولت الندوة العديد من المحاور الهامة ومنها مفهوم المخلفات الإلكترونية وأنواع المخلفات الإلكترونية وأضرارها ودور الدولة في المكافحة الآمنة لكافة المخلفات الإلكترونية ودور المجتمع في مساندة الدولة لخلق بيئة آمنة، وتحدثت أيضا عن ماهي النفايات الإلكترونية وتضمنت الندوة الحديث حول جميع الإلكترونيات التي لم تعد نستخدمها في يومنا الحالي، وأصبحت لم تعد مفيدة مع متطلباتنا والنفايات الإلكترونية سواء كانت إصدار قديم أو بها خلل أو كسر وأصبحت غير قابلة للاستخدام.

ندوة حول التكنولوجيا في كافة العصور بمديرية الشباب والرياضة بالفيوم

وخلال الندوة قامت المدربة بتقسيم الشباب الي مجموعات كل مجموعة قامت بشرح التكنولوجيا في العصر الحجري والعصر القديم والحديث والحالي والقادم، وما هي إثار تطور التكنولوجيا في المستقبل وما هي الثورة الصناعية ودارت الأسئلة حول التعريف بأنواع التكنولوجيا في العصر الحديث والمعاصر وما هو الذكاء الاصطناعي وما هو التحول الرقمي وما هو الأمن السيبراني وتم الإجابة على كافة الأسئلة والاستفسارات التي تم توجيهها من الحضور للمدربين.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد عمر مدير إدارة مركز الفيوم الشبابية، والمحاسب أحمد عبد المطلب منسق المبادرة، ووحدة المنسقين الاعلامين، ووفد الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالوزارة، وعدد كبير من أعضاء مراكز الشباب والأندية الرياضية بقرى المحافظة.