الأرصاد: الموجة الحارة مستمرة لنهاية الشهر ..ومصر الأقل تضرراً (شاهد)

يعاني سكان العالم من ارتفاع شديد في درجات الحرارة، حيث صدرت تحذيرات وتوصيات بالابتعاد عن حرارة الشمس المباشرة، ما عزز المخاوف بشأن قدرة الدول على التكيف مع التغير السريع في المناخ، كما تشهد أوروبا والمنطقة العربية وأمريكا الشمالية حاليا أجواء شديدة الحرارة أدت إلى اندلاع حرائق في دول عدة.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن العالم يشهد موجة غير اعتيادية من ارتفاع درجات الحرارة في معظم الدول وخاصة في نصف الكرة الشمالي.

وأضافت "غانم" خلال تصريحاتها ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع عبر فضائية " mbc مصر"، اليوم السبت، أن درجة الحرارة تصل لـ 50 درجة في الولايات المتحدة الامريكية و48 درجة مئوية بدول المغرب العربي، و55 درجة مئوية بدول الخليج نهارًا، ومصر الأقل تضررًا من هذه الموجة.

وأوضحت: "ربنا حامينا بوجود البحر المتوسط الذي يعدل قيم درجات الحرارة للكتل الهوائية شديدة الحرارة التي تمر عليه، ولكنها تحمل بكميات كبيرة من بخار المياه، يؤدي لارتفاع نسب الرطوبة الذي يزيد من احساسنا بارتفاع درجات الحرارة أكثر".

الأرصاد تكشف موعد تحسن حالة الطقس

وأشارت غانم إلى أن هذه الموجة الحارة والارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة متوقع أن تستمر حتى نهاية يوليو الجارية وبداية أغسطس المقبل، لافتة إلى أن سبب هذه الموجة هو وجود ظاهرة النينو، التي يرتبط حدوثها بارتفاع درجات الحرارة على سطح المحيطات ويؤدي لارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة سبق أن أثرت علينا عام 2016، ونتج عنها ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة.

وواصلت أن استمرار غازات الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، بجانب التوزيعات الضغطية وظاهرة القبة الحرارية التي أثرت علينا الأسبوع الماضي، كل ذلك ساهم في حدوث موجه غير اعتيادية من ارتفاع درجات الحرارة، لافتة إلى أن ظاهرة النينو تؤثر في الفصول المختلفة، ومدة حدوثها من 9-12 شهر، وسوف تستمر حتى عام 2024، وقد يحدث ظواهر جوية عنيفة حتى العام المقبل، وقد ينتج عنه زيادة في معدل البخر وارتفاع درجات الحرارة الذي يغير في التوزيعات الضغطية، فقد نشهد زيادة معدل الأمطار خلال فصل الخريف، مع زيادة شدة السيول، وقد نشهد انخفاض شديد في درجات الحرارة شتاءً.