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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نتائج سباق 10000 متر عدو رجال ببطولة الجمهورية لألعاب القوى

بطولة الجمهورية لألعاب
بطولة الجمهورية لألعاب القوى

أقيمت اليوم منافسات اليوم الأول ببطولة الجمهورية لألعاب القوى المقامة في استاد هيئة قناة السويس خلال الفترة ما بين 22 وحتى 23 يوليو الجاري.

وشهد اليوم الأول إقامة منافسات سباق 10000 متر عدو رجال والذي شهد تفوق عبدالله عادل لاعب الأهلي وحصوله على المركز الأول.

وتمكن عبدالله من انهاء السباق في 30 دقيقة و32.40 ثانية فيما جاء محمد سيد فتحي لاعب أسيوط في المركز الثاني بواقع 32 دقيقة و7.29 ثانية فيما احتل محمد إبراهيم محمد لاعب الأهلي المركز الثالث بواقع 32 دقيقة و54.70 ثانية.

وعلى صعيد آخر، فكانت قد شاركت بعثة ألعاب القوى بدورة الألعاب العربية بالجزائر ونجحت البعثة في حصد 5 ميداليات ذهبية بمشاركة 4 لاعبين فقط وهم إسراء عويس وإيهاب عبدالرحمن ومصطفى عمرو ومصطفى الجمل.

وتمكنت إسراء عويس من حصد ذهبيتي الوثب الطويل والثلاثي فيما فاز إيهاب عبدالرحمن بذهبية رمي الرمح وفاز مصطفى عمرو بذهبية دفع الجلة بينما حقق مصطفى الجمل ذهبية رمي المطرقة.

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