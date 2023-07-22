طفل سوداني يروي تفاصيل تجنيده من قبل الدعم السريع (فيديو)

روى طفل سوداني تفاصيل تجنيده من قبل قوات الدعم السريع في البلاد، قائلًا: "كنت مع اثنين أخواني الكبار، وجدتنا قوات من الدعم السريع وسألونا من أين قادمون؟ قلنا لهم من جبل أولياء.. وقالوا لأخواني الكبار أنتم من تبع الاستخبارات، لتأخذوا معلومات.. قلنا لهم والله احنا مواطنين".

وقال الطفل الصغير وهو يرتدي ملابس عسكرية ويبدو أنه مصاب في كتفه خلال مقطع فيديو عرضته فضائية "الحدث"، اليوم السبت.

وتابع:"قلنا للعناصر تيجوا معنا احنا رايحين ناخذ ملابس من السوق العربية نبيع نصها ونص نلبسه ونص نسافر فيه إلى الغضارف"، مضيفًا:"قالوا لي تعال نعطيك الفلوس وترجع لأمك.. وركبت معهم"، مبينًا أن العمل مع قوات الدعم "كلها إهانة ويحرمونا من الماء والأكل ويخلوني مكلبش في المركبة وهم يفطرون".

الجيش السوداني يصدر بيانًا يتهم فيه الدعم السريع بتجنيد الأطفال:

وأعلن الجيش السوداني، في البيان الصادر عنه اليوم السبت، أن قوات الدعم السريع تستخدم أطفالًا دون الـ 15عامًا في القتال، في انتهاك للقانون الدولي.

وقال الجيش السوداني في بيانه:" إن قواته مستمرة في توجيه الضربات للدعم السريع بجميع المواقع في أنحاء البلاد.".

وأضاف الجيش السوداني في بيانه:" أن قوات الدعم السريع قصفت منطقة أركويت مربعي 61 و63 والكلاكلة القبة بقذائف الهاون، ثم أرسلوا فريقًا للتصوير واتهام القوات المسلحة بذلك، وهي محاولات تكررت كثيرًا لخداع الرأي العام الذي أصبح لا يصدق أكاذيبهم المكشوفة".

وأكد الجيش السوداني في بيانه:" أنه تم التعامل مع عدد من الأهداف المعادية حول مدينة الأبيض، حيث تم تدمير تجمعات للميليشيا المتمردة هناك”.

وتابع الجيش السوداني في بيانه: “ أن هناك عمليات تمشيط وعمليات خاصة تجري في منطقة العاصمة المركزية كما هي مخطط لها، حيث تم التعامل مع عدد من ارتكازات الميليشيا المتمردة بجنوب أم درمان وتدمير عدد من العربات المسلحة”.

وأشار الجيش السوداني في بيانه في إلى أن هناك اشتباكات اندلعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أثناء تمشيط أبوسعد حتى محطة الشقلة القديمة وقتلت 12 متمردًا ولاذ بقيتهم بالفرار.

وأكد الجيش السوداني في بيانه: “نصبت قواتنا كمينًا ناجحًا للمتمردين بمنطقة جبرة أسفرعن مقتل 6 متمردين واستلام عدد من الأسلحة”.

وشدد الجيش السوداني في بيانه على أن قواته مستمرة في التعامل مع الأهداف المعادية داخل وخارج العاصمة وهي بكامل اليقظة والجاهزية للتعامل مع نوايا العدو وتحشداته بجميع المناطق”.

https://twitter.com/i/status/1682685831163543552