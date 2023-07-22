الأسهم الأمريكية: "ستاندرد آند بورز" يصعد للأسبوع الثاني

أغلقت الأسهم الأمريكية على تباين خلال تعاملات جلسة، يوم الجمعة، مع ارتفاع أسهم شركات الرعاية الصحية وتراجع بعض أكبر الشركات من حيث القيمة في "وول ستريت".

الأسهم الأمريكية

وتراجعت أسهم شركات "إنفيديا" و"مايكروسوفت" و"ميتا بلاتفورمز"، فى الأسهم الأمريكية، بينما ارتفع قطاع الخدمات في "ستاندرد آند بورز 500"، .

وارتفع "ستاندرد آند بورز" الذى يضم أكبر 500 شركة فى الأسهم الأمريكية بواقع 1.81 نقطة أو بنسبة ارتفاع تعادل نحو 0.04% ليصل الى مستوى عند 4536.68 نقطة.

في حين واصل المؤشر تسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مرتفعا بنسبة 0.69% في الأسبوع، بحسب الاسواق العربية.

وخسر المؤشر "ناسداك المجمع" لشركات التكنولوجيا فى الأسهم الأمريكية بنحو 30.32 نقطة أو بنسبة هبوط تعادل نحو 0.22% ليصل الى مستوى 14032.99 نقطة.

وسجل المؤشر خسائر أسبوعية بنسبة بلغت نحو 0.57% بعد مكاسب قوية بالأسبوع السابق التي تجاوزت 3.3%.

وصعد مؤشر ​​داو جونز الصناعي فى الأسهم الأمريكية بما يصل الى نحو 8.21 نقطة أو بنسبة ارتفاع تعادل 0.02% ليصل الى مستوى 35233.39 نقطة، وارتفع المؤشر بنسبة 2.08% في الأسبوع.

أسهم التكنولوجيا في البورصة الأوروبية تسجل أكبر تراجع أسبوعي هذا العام

البورصة الأوروبية

صعدت البورصة الأوروبية في جلسة الجمعة لتنهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع، في حين أغلقت الأسهم الألمانية على انخفاض، إذ أثرت توقعات شركة "إس.إيه.بي" بخصوص الإيرادات على قطاع التكنولوجيا الذي سجل هو الآخر أكبر انخفاض أسبوعي له هذا العام.

وانخفضت أسهم شركة "إس.إيه.بي" للبرمجيات فى البورصة الأوروبية 4.2% بعدما قلصت الشركة توقعاتها للعام بأكمله، مما أدى إلى تراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.2%.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي فى البورصة الأوروبية بنسبة 0.3% عند الإغلاق ليواصل مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي .

وانخفض مؤشر قطاع التكنولوجيا في البورصة الأوروبية بنسبة 0.4% ليكون أكبر الخاسرين بين القطاعات الرئيسية هذا الأسبوع بانخفاض قدره 4.8%.

وانخفض مؤشر قطاع التعدين فى البورصة الأوروبية بنحو 1.5% متأثرا ببعض النتائج المخيبة للآمال.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.9% خلال الأسبوع مدفوعا بارتفاع الأسهم البريطانية بعد ظهور أدلة على تباطؤ التضخم المحلي.

وصعد مؤشر "فايننشال تايمز 100" في لندن " البورصة الأوروبية " بنسبة 3% خلال الأسبوع، وهو أفضل مستوى له فيما يقرب من أربعة أشهر.