وزير الأوقاف يناقش رسالة دكتوراة فى الدراسات الأدبية والنقدية بجامعة دمنهور

ترأس الدكتور محمد مختار جمعة -وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ،واستاذ النقد والادب بجامعة الازهر

لجنة مناقشة رسالة الدكتوراة المقدمة من االباحث حافظ أنور باشا لنيل درجة الدكتوراة فى الدراسات الأدبية والنقدية من قسم اللغة العربية وآدابها بعنوان "الإلتفات وأبعاده الدلالية بين ترجمة النص القرآني وكفاءة المترجم" .

وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف مناقشا ورئيسا ، والدكتور سلامه جمعه داود أستاذ البلاغة والنقد ورئيس جامعة الأزهر الشريف ( مشرفا) ،الدكتور نظير محمد عياد - أستاذ العقيدة والفلسفة جامعة الأزهر الشريف والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ( مناقشا ) ،الدكتورة إيمان فؤاد بركات- أستاذ الأدب والنقد كلية الآداب جامعة دمنهور ورئيس قسم اللغة العربية ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث (مشرفا ) ، الدكتورمحمد فوزي الغازي -أستاذ الترجمة ولغويات النص المساعد كلية الآداب جامعة الإسكندرية معهد الدراسات العليا والترجمة ( مشرفا) .

أوضح الدكتور محمد مختار جمعه فى كلمته عن أنه بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية ،بصرف مكافأة تميز علمي لحملة الماجستير والدكتوراه من الأئمة تشجيعًا لهم على مواصلة البحث العلمي وصقل معارفهم العلمية بمزيد من البحث العلمي الجاد.

وهذا ما يتم بشكل فعلى حيث تم تسجيل عدد ٦٠٠٠ رسالة ماجيستير ودكتوراه وجارى تسجيل العديد من الرسائل الآخرى، حيث أعلن سيادته أن الجائزة الأولى لحفظ القرآن الكريم هذا العام هى مليون جنيه.

أوضح الباحث خلال المناقشة أن الرسالة تهدف إلى ترجمات معانى القرآن الكريم بشكل صحيح فى السمات البلاغية ( الالتفات وأبعاده الدلالية بين كفاءة النص القرآنى وكفاءة المترجم ) حيث أن الالتفات ظاهرة بلاغية اختصت بها اللغة العربية دون باقى اللغات ، وأن باب مقارنة الترجمات ومدى وفاءها بعطاء القرآن الكريم ، حيث أن اللغات الأخرى لا تفى مثل القرآن الكريم .

وفي الختام بعد مناقشة الباحث فى الرسالة قررت اللجنة منح الباحث حافظ أنور باشا - إمام وخطيب بوزارة الأوقاف درجة (الدكتوراه) في الآداب بنظام الساعات المعتمدة بقسم اللغة العربية وآدابها تخصص الدراسات الأدبية والنقدية ، وأشادت اللجنة بموضوع البحث خاصة أنه يتناول أشرف الكلام وهو القرآن الكريم .