الليثيوم.. الذهب الابيض تتنافس عليه الدول

كشف تقرير لصحيفة" الاكونوميستا" الاسبانية عن أن الليثيوم المعروف بإسم الذهب الابيض أصبح محل اهتمام بعض الدول ولاسيما في أمريكا اللاتينية حيث تتسابق الدول عليه وأعلنت دول مثل بوليفيا والمكسيك عن تأميم الليثيوم بينما تريد تشيلي أن تسيطر الدولة على 51٪ من المشاريع المستقبلية.

مستقبل القارة

كما أعلنت أمريكا اللاتينية أنه يمثل مستقبل القارة، فيوجد أكثر من نصف المخزون العالمي من الليثيوم في كل من الأرجنتين وبوليفيا وتشيلي، وهو ما أدى إلى جذب اهتمام المستثمرين والحكومات بتلك الدول.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن الليثيوم:

مادة الليثيوم هو أحد أهم مواد الخام التي يدور حولها صراع حول العالم.

يطلق على الليثيوم لقب" الذهب الابيض".

يعد تعدين الليثيوم هو عملية تستخدم للحصول على المعدن من مصادر مختلفة مثل المحاليل الملحية والصخور الصلبة.

كما يعد من أخف العناصر المعدنية والصلبة الموجودة في الطبيعة.

يعتبر الليثيوم مكون رئيسي لسوق الطاقة المتجددة.

يدخل الليثيوم في صناعة الإلكترونيات وصناعة البطاريات المستخدمة في السيارات الكهربائية.

ويستخدم أيضًا في صناعات التعدين، والتي تدخل في صناعة أجزاء الطائرات.

أهم استخداماته

الزجاج والخزف

صناعة البطاريات

شحوم التزليق

السباكة المستمرة

معالجة الهواء

صناعة البوليميرات

إنتاج الألومنيوم

إنتاج الأدوية

التعدين

السيراميك

الكهرباء والالكترونيات

الاسلحة والقنابل النووية

كما يتميز الليثيوم بخواص فيزيائية وكيميائية متنوعة ومتعددة جعلته في مقدمة المعادن المستعملة في الصناعات وأيضًا في مجال الاستعمال الدوائي، لكن يجب التعامل مع هذا العنصر بدون استشارة المختصين، حيث يمكن أن يسبب الكثير من الأضرار الجسدية والصحية؛ لذلك لابد من اتخاذ كافة التدابير الوقائية قبل التعامل معه.