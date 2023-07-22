أهالي القرى يبدأون جني ثمار مبادرة "حياة كريمة" بالفيوم

تمثل المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" والتى تحظى باهتمام القيادة السياسية بشكل مباشر، ومتابعة مستمرة من الحكومة "طوق النجاة" لقرى محافظة الفيوم.

وتغطي المبادرة القرى والعزب بمركزي " إطسا ويوسف الصديق" والبالغ عددهم 68 قرية وتوابعهم، بواقع 50 قرية بمركز اطسا وعدد 18 قرية فى مركز يوسف الصديق.

ففي مركز أطسا شملت المبادرة 50 قرية وهى دفنو،العتامنة، الجعافرة، الصوافنة، ابوجندير، العوفى، الونايسة، خلف، منشأة فيصل، منشأة صبرى، منشأة ظافر، منشأة سيف النصر، الحسينية، ابوصير، معصرة عرفة، الزعفرانى، الحجر، المحمودية،عنك،منشأة محمد فهمى،الغرق بحرى، الغرق قبلى،منشأة عبدالمجيد ، دانيال، تطون، السعدة، كفور حشمت،جردو، عتامنة المزارعة، أهربت، شدموه، الجعافرة، معجون، قصر الباسل، قلمشاة، الحميدية، قلهانة، منشأة ربيع، منشأة رمزى، منشاة علوى،ابودفية، عزبة قلمشاة، منية الحيط،القاسمية، نوارة، الغابة، مطول، منشأة رحمى، منشأة حلفا،بحر ابوالمير.

وفي مركز يوسف الصديق شملت المبادرة قرى سيدنا خضر،الشواشنة، بطن أهريت، أبولطيعة، المشرك بحرى، المشرك قبلى، قصر الجبالى، الريان، شعلان، الحامولى، المقرانى، رواق، النزلة، كحك بحرى، الصعايدة، قارون، على باشا الروبى، موسى ميزار. وبدأت المبادرة تنفيذ المشروعات فى كافة القطاعات والتي تشمل مياه الشرب والصرف الصحي، والطرق، والنقل والمواصلات، والصحة، والتعليم، والشباب والرياضة، والطب البيطري، والزراعة، والري، وغيرها من القطاعات الخدمية التى تتصل بمطالب المواطنين بمختلف القرى.

في البداية يقول منصور القذافي من أهالى مركز يوسف الصديق أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة هي مبادرة تغيير الواقع المرير إلى حياة تليق بسكان الريف المصرى، فهي بالفعل هدية من رئيس الجمهورية إلى الشعب بشكل مباشر حيث كانت قرى المركز تعانى من العديد من المشكلات وتعد مشكلات الصرف الصحي والطرق الترابية والوحدات الصحية المتهالكة من أهم مايشغل بال المواطنين في كافة القرى بسبب حرمان غالبية القرى من خدمة الصرف الصحي رغم الكثافات السكانية وسوف تكون المبادرة الرئاسية هى الحل الأمثل ونهاية معاناتهم خلال السنوات الماضية.

وأضاف بأن المشروعات بدأ تنفيذها فعليا فى عدة قطاعات وتم الانتهاء من تنفيذ العديد من المشروعات، ومنها المدارس ومراكز الشباب حيث يتم تطوير عدد 18 مركز شباب بقرى المركز ومنها مراكز الشباب بقرى قوته واباظة وبريشة والمشرك قبلي وبحرى وكحك قبلي وبحرى والشواشنة والحامولى والريان وسوف يكون التطوير شاملاً وفي مجال الصحة سوف يتم تطوير العديد من الوحدات الصحية وتحويلها إلى مراكز طبية متطورة يتوافر بها الأطباء والأدوية والأجهزة الطبية الحديثة ويشمل التطوير أكثر من 80% من الوحدات الصحية بالإضافة إلى إنشاء 8 مجمعات خدمية علي مستوى المركز فى قرى قارون وقوته والمشرك والحامولي والريان والنزلة.

بينما في مجال رفع كفاءة الطاقة الكهربائية يجري تغيير الكابلات العادية والمحولات والأكشاك ذات القدرة المنخفضة إلى أكشاك ذات قدرة عالية لاستيعاب زيادة الأحمال والتوسعات السكانية وفى مجال الصرف الصحي تم إدارج العديد من القري ضمن المبادرة ومنها قريتي سيدنا الخضر والولاء وتم البدء فى تنفيذ المشروعات بهما منذ فترة بالفعل بالإضافة إلى مدينة يوسف الصديق وعزب الشيمى ومنشأة قارون وقوته والريان والكثير من القرى كما شملت المبادرة تغيير خطوط المياه وتركيب خطوط جديدة ورفع كفاءة محطات التنقية وكانت مشكلة الإتصالات وخطوط الإنترنت تمثل هاجساً للأهالي وأولياء الأمور بسبب اعتماد الطلاب على الإنترنت في كافة المراحل التعليمية، حتى جاءت المبادرة التى سوف تقوم بتغيير خطوط الانترنت العادية الي خطوط الفايبر عالية الجودة تسهيلا علي الأهالي وأولياء الأمور وعقد مسئولي المبادرة العديد من المؤتمرات بالقرى والعزب لعرض مبادرات تمويل المشروعات الصغيرة للشباب والاسر الأكثر إحتياجا وتأتي مبادرة سكن كريم لإعادة تأهيل وتطوير المنازل المتهالكة كأحد أهم مميزات المبادرة، حيث تم اختيار عدد 18 قرية وتوابعها ضمن مبادرة سكن كريم والتى تشمل إعادة تأهيل المنازل المتهالكة المستحقة طبقا لشروط المبادرة.

وقال أسامه أبوحامد من أهالى قرية المحمودية بمركز إطسا أن أبرز مايميز مشروع حياة كريمة لنا هو مشروع تبطين الترع لما له من تحسن وتغيير لمسناه حيث قلل الفاقد في المياه فوصلت المياه الي نهايات الترع كما حدث لمنتفعي ترعه بحر الجرجبه بإطسا فوصلت المياه الي نهاية الترعه التي لم تصلها منذ حوالي 30 عام كم أسهم المشروع في تنظيم عملية الري، وبدأ المزارعين في إستخدام الري الحديث بدل نظام ري الغمر والذي خفض معدل ارتفاع المياه الجوفية في الأراضي الزراعية وبدوره يساعد فى تحسين التربة.

كما لم يهمل مشروع حياة كريمة أصحاب الهمم فبدأ في تقديم الأجهزه التعويضية وتوفير دخل يسهم في تحسن الأحوال المعيشية لهك فضلاً عن إنشاء ورش تصنيع المنتجات الريفية وإنشاء مشروعات كثيفة العمالة بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة بالإضافة إلى توصيل خدمة الغاز الطبيعي للقرى بعدما كان المركز لايوجد به وحدة سكنية واحدة بها خدمة الغاز الطبيعي وحتى مدينة إطسا نفسها كانت محرومة من الخدمة حتى جاءت المبادرة لتغطي كافة قرى المركز كما لم يترك مشروع حياة كريمة المرأة فكان موضوع التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال منحها التمويل اللازم لتربية الدواجن والماشية وتصنيع منتجات سعف النخيل وتعبئة الحاصلات الزراعية ونحن جميعا نشكر القيادة السياسية المخلصة التي وعدت فأوفت بوعودها تجاهنا من خلال مبادرة حياة كريمة.

نسب التنفيذ وصلت الى 100% بمشروعات حياة كريمة في الفيوم

وأشار المهندس حاتم سيف النصر منسق مبادرة حياة كريمة بمركز اطسا إلى أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات بنسبة 100% ويأتي على رأسها المدارس التي دخلت الخدمة منذ بداية العام الدراسي الماضي، بالإضافة إلى المجمعات الخدمية والتي سوف تقوم بتقديم كافة الخدمات للمواطنين داخل القرى دون الحاجة إلى الذهاب إلى مدينة اطسا وتشمل خدمات الوحدة المحلية والتموين والشهر العقاري، وكذلك تم الإنتهاء من تنفيذ المجمعات الزراعية.

بينما وصلت نسبة تنفيذ مراكز الشباب إلى 90% وتراوحت نسبة التنفيذ بالوحدات الصحية من 55% إلى 85%، بينما تتراوح نسب التنفيذ بمشروعات الصرف الصحي مابين 50% إلى 97%، وذلك في القرى الأم كمرحلة أولى، مضيفا بأنه سوف يتم البدء في تنفيذ مشروع الصرف الصحى بالعزب والتوابع عقب الإنتهاء من كافة القرى التي يتم التنفيذ بها حاليا. وأشار "سيف النصر" إلى أن المبادرة بدأت في أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق التى تم الانتهاء من تنفيذ المشروعات بها، وبالفعل يجري الان رصف طريق الغرق الخمسين وصولا إلى طريق الريان وهو الطريق الذي يربط قرى المركز بطريق جنوب الفيوم الواحات، بالإضافة إلى بدء العمل بطريق قلهانة دفنو وطريق بحر النزلة من ابوالنور حتى عزبة عمار وفي الجهة المقابلة طريق ابوالنور القاسميه.

بالإضافة إلى الطرق والشوارع الرئيسية والحيوية لتسهيل حركة المرور، وجاري الان عمل معاينات للطرق التي تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال المبادرة عليها تمهيدا لادراجها في خطة الرصف خلال الأسابيع القادمة.