الباعة الجائلون يحتلون حرم السكك الحديدية بالشرقية

يحتل الباعة الجائلون؛ حرم السكك الحديدية في عدد من المدن بمحافظة الشرقية مثل فاقوس وكفر صقر، في مشاهد عبثية، من شأنها إعاقة حركة مسار القطارات، وتعريض حياة المواطنين والباعة الجائلين لخطر الموت تحت عجلات القطارات.

ففي مدينة فاقوس، يقول أحمد مصطفى من أهالي المنطقة، يفترش الباعة الجائلون حرم قضبان السكة وفي محيطها بشكل يومي، وبالتحديد يوم الثلاثاء السوق الأسبوعي، مكونين أسواق عشوائية وعشش خشبية ومقاهي ومحلات مخالفة، وهم بذلك يغتصبون قضبان السكة بداية من أمام كشك الصحافة مرورا بالمزلقان المقفول حتى المزلقان المفتوح، وذلك في مشهد عبثي لم ولن نراه في أي مكان آخر، لافتا إلى أن هذه الأسواق والإكشاك العشوائية تبيع كل شيء من خضار وفاكهة وأسماك وأطعمة المقلية.

ولفت خالد إبراهيم، إلى أن الطريف والمخزي في ذات الوقت، قيام هولاء الباعة برفع بضاعتهم وقت مرور القطارات، حتى يسمحوا للقطارات بالمرور قبل أن يعيدوها مجدداً إلى موقعها الأصلي على القضبان، على أساس أنهم يساعدون في حركة تسيير القطارات.

وفي مدينة كفر صقر، أوضح ناصر محمود، أن الأسواق العشوائية المحتلة لشريط السكك الحديدية ومحيطها، تبدأ من أول مزلقان السكة الحديد بوسط المدينة إلى موقف الهجارسة أو أمام موقع البترول بطول ٥٠٠ متر تقريبا، وعلى مدار الأسبوع وليس يوم محدد، مطالبا بإزالة هذا السوق، وذلك لعدم عرقلة حركة مسار القطارات، والحفاظ على أرواح وسلامة الركاب والمواطنين وكذلك الباعة.

ونوه حسام توفيق، إلى أن الأهالى تقدموا بشكاوى رسمية إلى هيئة السكك الحديدية ورئاسة مجلس مدينة كفر صقر، للمطالبة بشن حملات يومية لرفع الإشغالات الكائنة بمحيط المحطة وشريط السكك الحديدية، وإخلائه من كافة الباعة الجائلين حفاظاً على أرواح المواطنين، إلا أن شكواهم لم تلقى أي إهتمام، ومازال الوضع ينذر بكارثة.

وأشار أحد الباعة الجائلين إلى الوفد، أنهم يسعون من أجل لقمة العيش بالحلال كل يوم بيومه، ولا يوجد لهم معاش أو أجر ثابت، وأنهم يلجئون لهذه الأماكن لتواجد المواطنين والزبائن المارين من وإلى محطة القطارات، ولكون السوق في مدخل المدينة، وبالقرب من المواقف، ولذلك لجأوا إلى المسؤولين حتى يُقنون أوضاعهم، في أسواق رسمية، بدلا من المُطاردات التي يتعرضون لها من وقت لآخر، وتعرض حياة البعض للخطر بسبب وجودهم الدائم على قضبان السكك الحديدية التى تمر من عليها القطارات بخط الزقازيق المنصورة.