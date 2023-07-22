تدريبات تأهيلية لعمرو السيسي في مران الزمالك

أدى عمرو السيسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للمشاركة في البطولة العربية.

جاء ذلك وفقا للبرنامج التأهيلي الموضوع للاعب بسبب الإصابة التي كان يعاني منها مؤخرا في كاحل القدم .

وشارك اللاعب في الحصة التأهيلية بصحبة زملائه في بداية المران قبل أن يؤدي تدريبات تأهيلية منفردة .

"أوسوريو" يعقد جلسة مع اللاعبين

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للمشاركة في البطولة العربية.

و شهدت الجلسة الحديث بين المدير الفني و اللاعبين في العديد من الأمور الخاصة بالفترة المقبلة، في حضور أعضاء الجهاز المعاون له بالفريق.

و طلب أوسوريو من اللاعبين غلق صفحة الفترة الماضية تماما، والتركيز خلال الفترة الحالية استعدادا للمباريات المقبلة.

و أكد المدير الفني للاعبين أن الجميع عليه مسؤوليات خلال الفترة المقبلة وشدد على ضرورة التدريب والاستعداد بكل جدية ، مؤكدا على ثقته التامة في الجميع للظهور بصورة أفضل.

برنامج تأهيلي للاعبي الزمالك استعدادا للمشاركة في البطولة العربية

ووضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للمشاركة في البطولة العربية.

وأدى لاعبو الفريق مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة داخل أرضية الملعب تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال وأعضاء الجهاز الفني.

و قام الجهاز الفني برفع الحمل البدني للاعبين بشكل تدريجي من خلال أداء تدريبات تأهيلية خاصة مع عودة الفريق من فترة راحة سلبية لمدة 5 أيام.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم السبت استعدادا لخوض البطولة العربية المقرر لها في المملكة العربية السعودية نهاية يوليو الجاري.

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو ثم الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته ثم النصر يوم 3 أغسطس.

مواعيد مباريات الزمالك في البطولة العربية

يستعد فريق الزمالك لخوض منافسات البطولة العربية للأندية التي تحتضنها المملكة العربية السعودية، وذلك بعد إنتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين عقب ختام الدوري.

وينتظر الزمالك العديد من المباريات القوية بالبطولة التي سيخوض أولي مبارياتها يوم 28، ونعرض جدول مواعيد مباريات الزمالك كالتالي:

مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات

الزمالك ضد الاتحاد المنستيري، يوم الجمعة المقبل الموافق 28 يوليو الجاري، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الزمالك ضد الشباب السعودي، يوم 31 من شهر يوليو الجاري، الموافق الاثنين المقبل في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الزمالك ضد النصر السعودي، يوم 3 من شهر أغسطس المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.