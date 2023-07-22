إصابة عامل بطلق ناري في ظروف غامضة بالصف

أصيب عامل بطلق نارى، فى ظروف غامضة بقرية عرب الحصار بدائرة مركز شرطة الصف، وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى مركز شرطة الصف ، إشارة من مستشفى الصف المركزى تفيد باستقبال "محمد ف ك " 35 سنة ، مصاب بطلق نارى ومقيم بقرية عرب الحصار بدائرة المركز ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وجارى الوقوف علي أسباب وملابسات الواقعة وسؤال أهلية المصاب

وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات

وفى سياق اخر أمرت النيابة العامة بحبس تاجر مخدرات بحوزته حشيش وسلاح نارى وطلقات بمنطقة المطرية 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في الميعاد المُحدد.

تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط تاجر مخدرات بحوزته حشيش وسلاح نارى وطلقات بمنطقة المطرية.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالمنطقة سكنه، وعُثر بحوزته على (كمية من الحشيش المخدر – فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالى).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى بقصد حماية نشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.