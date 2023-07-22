الصحفى محمد مراد يهنئ النقيب طارق نور بمناسبة الخطوبة السعيدة

يتقدم الصحفي محمد مراد بارق التهاني والتبريكات للاخ العزيز نقيب شرطة طارق نور بمناسبة خطوبته على الاستاذه سلمى إكرامى ، متمنيا له مزيد من التقدم والرقي.

في حفل عائلي حضره الأهل والأصدقاء والأقارب، أقيمت مساء الجمعه ، بمنزل العروسه ، الآنسة المصونة سلمى إكرامى .

كما نهنىء العروسين تهنئة مفعمة بالسرور مكللة بالورود تحملها أسرابا من الطيور تتألق في سماء سعيدة، ووجوه ترتسم عليها البسمة والبهجة، ومكان يملؤه الفرحة لخطوبة أجمل عروسين، يتراقص القلب فرحا بهم متمنيا لهم السعادة الأبدية وحياة أفضل وأفضل.