"أوسوريو" يعقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الزمالك

عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للمشاركة في البطولة العربية.

و شهدت الجلسة الحديث بين المدير الفني و اللاعبين في العديد من الأمور الخاصة بالفترة المقبلة، في حضور أعضاء الجهاز المعاون له بالفريق.

و طلب أوسوريو من اللاعبين غلق صفحة الفترة الماضية تماما، والتركيز خلال الفترة الحالية استعدادا للمباريات المقبلة.

و أكد المدير الفني للاعبين أن الجميع عليه مسؤوليات خلال الفترة المقبلة وشدد على ضرورة التدريب والاستعداد بكل جدية ، مؤكدا على ثقته التامة في الجميع للظهور بصورة أفضل.

برنامج تأهيلي للاعبي الزمالك استعدادا للمشاركة في البطولة العربية

ووضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للمشاركة في البطولة العربية.

وأدى لاعبو الفريق مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة داخل أرضية الملعب تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال وأعضاء الجهاز الفني.

و قام الجهاز الفني برفع الحمل البدني للاعبين بشكل تدريجي من خلال أداء تدريبات تأهيلية خاصة مع عودة الفريق من فترة راحة سلبية لمدة 5 أيام.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم السبت استعدادا لخوض البطولة العربية المقرر لها في المملكة العربية السعودية نهاية يوليو الجاري.

ويبدأ الزمالك مشواره بالبطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو ثم الشباب السعودي يوم الإثنين 31 من الشهر ذاته ثم النصر يوم 3 أغسطس.

مواعيد مباريات الزمالك في البطولة العربية

يستعد فريق الزمالك لخوض منافسات البطولة العربية للأندية التي تحتضنها المملكة العربية السعودية، وذلك بعد إنتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين عقب ختام الدوري.

وينتظر الزمالك العديد من المباريات القوية بالبطولة التي سيخوض أولي مبارياتها يوم 28، ونعرض جدول مواعيد مباريات الزمالك كالتالي:

الزمالك ضد الاتحاد المنستيري، يوم الجمعة المقبل الموافق 28 يوليو الجاري، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الزمالك ضد الشباب السعودي، يوم 31 من شهر يوليو الجاري، الموافق الاثنين المقبل في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الزمالك ضد النصر السعودي، يوم 3 من شهر أغسطس المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

في سياق متصل يحرص المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو على معالجة أخطاء لاعبي الزمالك خلال الفترة الحالية قبل انطلاق البطولة العربية للأندية كما كلف معاونيه بدراسة الاتحاد المنستيري.

كلف الكولومبي أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك جهازه المعاون بتجهيز ملف كامل عن كل كبيرة وصغيرة تخص فريق الاتحاد المنستيري التونسي والتي سوف تقام يوم الجمعة 28 يوليو.

وتشهد قائمة الزمالك عدة غيابات بسبب الإصابة أبرزهم نبيل دونجا وعمرو السيسي ومصطفى شلبي وعبدالله جمعة والونش وناصر منسي.

يستعد الزمالك لخوض غمار منافسات البطولة العربية للأندية في نسختها التي تحمل اسم الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثالثة التي تضم فريقين من السعودية هما النصر والشباب بجانب الاتحاد المنستيري من تونس.