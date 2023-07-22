مطار الغردقة يستقبل اليوم 32 ألف سائح والألمان الأعلى وصولا

واصلت حركة تشغيل رحلات الوصول بمطار الغردقة الدولي في محافظة البحر الأحمر، اليوم السبت، ارتفاعها تزامنًا مع الموسم السياحي الصيفي، ومن المقرر أن يستقبل المطار 155 رحلة طيران "منتظم وشارتر" من مختلف المطارات الأوروبية، تقل نحو 31500 سائح أوروبي، ينتظر وصولهم على مدار اليوم في أعلى حركة

ويتم تسهيل إجراءات الوصول للسياح للاستمتاع بإجازاتهم فى الغردقة . وتبين من رحلات الوصول اليوم أن أكبر وصول لرحلات الطيران من أوروبا وخاصة من ألمانيا والمطارات الإنجليزية وغيرها من المطارات المختلفة.

كما يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم السبت، 32 رحلة طيران دولية من دول أوروبا

ويأتى ذلك ضمن 128 رحلة طيران، من المقرر أن يستقبلها المطار تصل من 11 دولة أوروبية منها من ألمانيا وتشيك وبولندا وإيطاليا، وكذلك بلجيكا وسويسرا وسلوفاكيا والمجر بدءا من اليوم السبت، وحتى يوم الجمعة المقبلة

جدير بالذكر أن لحركة السياحية تشهد انتعاشة في الإشغالات بمختلف الفنادق والقرى السياحية بمدن البحر الاحمر خاصة مع تواجد أعداد كبيرة من المصريين لقضاء إجازة نهاية العام على شواطئ البحر الاحمر