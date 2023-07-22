تألقي في صيف 2023 بأحدث موديلات البناطيل الميتاليكية

استطاعت دور الأزياء العالمية تقديم مجموعات مميزة من بناطيل الميتاليكية التى اطلقتها في صيف 2023؛ ليسهل تنسقيها في مختلف المناسبات المسائية والنهارية.

لا شك أن بناطيل الميتاليكية من القطع الاساسية التى ترغب الفتيات والسيدات في تواجدها بخزانتها ليحصلن على إطلالات عصرية جذابة.

والأن نذهب للحظات على عروض دور الأزياء العالمية التى اطلقت موضة البناطيل الميتاليكية؛ بيسهل عليكٍ تنسيقها مع قطع أزيائك الأساسية من أجل الحصول على إطلالة مميزة لكٍ هذا العام.

وتتميز بناطيل الميتاليكية انها تنتمى لصيحة الاوفر سايز، تمنح من يرتديها الراحة، يسهل تنسيقها مع باقي الأزياء، تكن الحل الأمثل لمحبي بناطيل السوارية بدلًا من فساتين السهرة.

والأن نقدم لكٍ إليك 5 تنسيقات لترتدي البناطيل الميتاليكية بطريقة عصرية:

نسقي السروال الميتاليكي مع سترة بليزر أوفرسايزواسعة مخططة بشكل عامودي، ونسقي تحتها القميص الحريري الواسع الأسود.

كما يمكنك انتعال الصندل البلاتفورم العريض من الأمام لتكتسبي المزيد من الطول إذا كنت قصيرة أو متوسطة القامة، لتصبح إطلالتك مميزة في المناسبات السارة في النهار.

ترغب بعض الفتيات ارتداء أزياء لافته في السهرات الخاصة لذا يمكنك ان تنسقي سترات البومبير الميتاليكية البنفسجية والمزدانة بأزرار براقة ذات طراز رياضي، مع سروال عملي رياضي الطراز من فيليب بلاين Philip Plein، وانتعلي الحذاء الأبيض العملي. يمكنك أن تحملي حقيبة ميتاليكية مزودة برباط وضعي نظارات بنفسجية قاتمة لإضفاء الغموض.

-ارتدي القميص القطني مع بنطال ميتاليكي

نملك جميعًا القميص القطني داخل الخزانه باعتباره قطع أساسية لا غنى عنها مطلقًا لذا يسهل تنسيقه مع بنطال ميتاليكي من أجل الحصول على إطلالة عصرية عند الخروج مع الاصدقاء .

يمكنك أن تمزجي ما بين البنطال الميتاليكي العسلي والقميص القطني الأزرق المزدان بكشاكش ويتسم بأكمام قصيرة، ويمكن أن تنتعلي الحذاء من نوع pumps أسود لمزيد من الرقي أو الحذاء الرياضي لإطلالة نهارية.

- ارتدي البدلة الميتاليكية من زهير مراد

إذا كنت مدعوة الى زفاف فهذه البدلة الراقية من تصميم زهير مراد هي الحل المثالي لـتتألقي بين الحضور، وهي تتألف من سترة طويلة ميتاليكية مطرزة باليد تقترب من الكيمونو بأكمامها الواسعة والمنفوخة، والمزدانة بخيوط بنفسجية باستيل، ومنسقة بعناية مع سروال ميتاليكي بلون اللافندر من القماش نفسه ومطرز بحرفية دقيقة.

ونسق المصمم القبعة الكبيرة والنظارات الضخمة لإضفاء الجاذبية العصرية الطاغية على الطلة. كما انتعلت العارضة الصندل المفتوح العالي والميتاليكي.

- نسقي السروال الميتاليكي الأخضر مع النيود

عاد الون الأخضر الزاهي ليثبت سحره بين وسط باقي تصاميم الأزياء بدور الأزياء العالمية.

لقد برعت دار فالنتينو الإيطالية في تنسيق البناطيل الميتاليكي الأخضر الذي يتمتع بقصة مستقيمة مع بلوزة رقيقة من دون درزات Seamless بلون النيود وضيقة، وهي تقترب بمفهومها من اللانجري. كما انتعلت العارضة حذاء ستيليتو ميتاليكي من قماش البناطيل نفسه لإضفاء طول على الساقين كما حملت حقيبة ميني ميتاليكية خضراء.