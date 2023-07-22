ضبط سلع غذائية مجهولة المصدر بحملة تموينية بالإسماعيلية

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين بتنفيذ عدة حملات تموينية؛ لإحكام الرقابة على الأسواق، والتفتيش على المحال التجارية؛ للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

‏‎حيث أسفرت الحملة عن ضبط أحد المحال وبه كمية تقدر ب ٥٠٠ عبوة عصير مجهول المصدر. كما تم ضبط مخبزين لتصرفهم في كمية من الدقيق البلدي المدعم تقدر ب ٦ طن دقيق.

بالإضافة لتحرير ٤٩ محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال الحملات التموينية على المخابز والمحال التجارية، فيما يخص الرقابة على المحال التجارية، كانت عبارة عن ٩ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدد ٤ محاضر للبيع بأزيد من السعر، وعدد ٧ محاضر لعدم حمل شهادة صحية، ومحضر سلع مجهولة المصدر.

‏‎وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير عدد ٦ محاضر إنتاج خبر ناقص الوزن، ومحضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد ٦ محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، وعدد ٧ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدد ٥ محاضر عدم نظافة أدوات العجن، وعدد ٢ محضر توقف عن الإنتاج، ومحضر تصرف في الدقيق.

واشارة المهندس عبدالحميد حسين مدير الرقابة والمتابعة الميدانية بتموين الإسماعيلية أن تم نشر جميع تليفونات الشكاوى على كافة المخابز وأماكن تعامل الجمهور لكل من لدية شكوى او استفسار إلى الرقابة التموينة وهناك فريق جاهز للتحرك فورا إلى مكان البلاغ واخذ كافة الاجرائات القانونية حيال اى محتكر للسلع او سلع مجهولة المصدر او نقص فى الخبز او تصرف فى الجولة الدقيق المدعم الخاص بالمخابز.