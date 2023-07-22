محافظ سوهاج يهنئ رئيس الوزراء بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة

بعث اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة الاحتفال بالذكرى 71 ثورة 23 يوليو المجيدة.

وجاء فيها : " بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة سوهاج يسعدني أن أبعث إليكم بخالص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، تلك الذكرى العزيزة على قلوبنا جميعا، والشاهدة على بسالة رجال القوات المسلحة في الحفاظ على مقدرات الشعب المصري العريق وحمايته على مر العصور".

وأضاف : " أعاد المولى عز وجل تلك المناسبات والأعياد الوطنية على مصرنا الغالية بكل الخير والرخاء، وحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها، في ظل القيادة الوطنية الصادقة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مع أطيب تمنياتي لسيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق" .

كما بعث " الفقي " ببرقيات التهنئة المماثلة للفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء هشام امنة وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وكبار رجال الدولة .