ضبط 313 قضية مخدرات و 179 قطعة سلاح ناري

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمُواصلة حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتتمكن خلال24 ساعة من ضبط(313) قضية مخدرات ، (179)قطعة سلاح نارى، وتنفيذ (83896) حكم قضائى متنوع.

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فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (313) قضية مواد مخدرة.. بإجمالى (341) متهمضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (139,603 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (42,450 كيلو جرام).

كمية من مخدرالهيروينوزنت (18,205 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرووزنت (15,500 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (3,237 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (1,305 كيلو جرام).

كمية من مخدرالإستروكس وزنت (1,160 كيلوجرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (575جرام).

عدد (1984) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:ضبط (179قطعة سلاح نارى بحوزة163متهم).. وذلك على النحو التالى:

(28) بندقية آلية .

(29) بندقية خرطوش .

(9 ) طبنجات.

(113) فرد محلى.

(321) طلقة مختلفة الأعيرة.

(30) خزينة متنوعة .

ضبط (201) قطعة سلاح أبيض.

تنفيذ 83896 حكماً قضائياً متنوعاً

فى مجال تنفيذ الأحكامتنفيذ (83896) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(338) حكم جناية.

(27001) حكم حبس جزئى.

(4466) حكم حبس مستأنف.

(41200) حكم غرامة.

(10891) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية : ضبط تشكيل عصابى ضم متهمان إرتكبا

(5) حوادث سرقة متنوعة.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (27) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (15) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة:ضبط (286) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (23017) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين:فحص (65) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (10) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.