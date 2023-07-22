القبض على 404 إرهابيين وتجار مخدرات خلال أسبوع بالعراق

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم السبت، القبض على 404 إرهابيين وتجار مخدرات ومتعاطين خلال أسبوع.

الشرطة العراقية

وحسب حصيلة رسمية نشرتها وكالة الاستخبارات العراقية، أوردتها وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم - "بلغ مجموع العناصر الإرهابية التي تم إلقاء القبض عليها خلال الفترة من 13 إلى 20 يوليو الجاري 86 إرهابيا، كما شملت عمليات القبض أيضا 318 من تجار المخدرات والمتعاطين، فضلا عن 998 آخرين على خلفية مواد مختلفة و3 متسللين عرب وأجانب، تم العثور على 126 قطعة سلاح مختلفة و12 عبوة ناسفة، فضلا عن العثور على سبعة مواقع تستخدم لتهريب النفط ومشتقاته".