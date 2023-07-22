السبت 22 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالصف

تصادم سيارتين
تصادم سيارتين

تعرض 3 أشخاص للإصابة إثر تصادم سيارتين نقل وأخرى ميكروباص بطريق الفهمية بالصف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصف لتلقى العلاج. 

 

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وفاة 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين في حادث تصادم سيارتين بطريق مطروح

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إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بطريق مصر إسكندرية الصحراوي

تلقت أجهزة الأمن بالجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مرورى ووجود مصابين بطريق الفهمية بالصف. 

 

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وبالفحص تبين تصادم سيارتين نقل وأخرى ميكروباص، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وجرى نقلهم إلى مستشفى الصف لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

 

وفى سياق آخر قررت محكمة جنايات الجيزة، مد أجل النطق بالحكم على المتهم بقتل الطفلة مكة ابنة زوجته إداريًا.

كشف أمر الإحالة أن الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثالث أكتوبر تلقت بلاغا من مكتب صحة ثاني أكتوبر مفاده وصول سارة محسن علي أمين وبصحبتها ابنتها الطفلة مكة إسلام محمد حسين مهران، وبها بعض الإصابات والجروح بغرض استخراج شهاد وفاة لها.

 

بإجراء التحريات حول الواقعة وجمع المعلومات تبين أن الطفلة مقيمة صحبة والدتها بالعقار رقم 559 مساكن عثمان دائرة القسم وزوج والدتها والذي يدعى مهند. ع، وحرر المحضر رقم 3599 لسنة 2022، إداري قسم ثالث أكتوبر، وتبين أن الأخير تسبب فى قتل الطفلة وتم القبض عليه وإحالته النيابة العامة إلى المحاكمة الجنائية.

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