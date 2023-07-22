وفاة شخص في حريق شقة سكنية بالعمرانية

لقى شخص مصرعه إثر نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة العمرانية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بالعمرانية ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتى إطفاء ، وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل شقة مما أسفر عن وفاة شخص ، وتم فرض كردون أمنى لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات ، وتمت السيطرة علي الحريق ، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة

وفى سياق اخر كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات تداول منشور على "فيس بوك" متضمنًا قيام قائد سيارة نقل بالإصطدام بقائد سيارة ملاكى محدثًا إصابته تم ضبط مرتكب الواقعة بالتجمع الأول.

تعود الواقعة عقب رصد تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمنًا قيام قائد سيارة نقل ثقيل بالإصطدام بأخرى ملاكى يستقلها أحد الأشخاص وإحداث إصابات به بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة ولاذ قائدها بالفرار

وبالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بحدوث مصادمة ومصاب بدائرة القسم، وبالإنتقال تبين وجود سيارة قيادة (أحد الأشخاص "الشاكى" - مقيم بالقاهرة) مصاب بجروح متفرقة بالجسم، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد السيارة مرتكبة الواقعة وتبين أنها قيادة (سائق – مقيم بالقليوبية).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السيارة وقائدها مصاب بكسر بالذراع بسبب الحادث.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وقرر هروبه خشية من قيام الأهالى بالتعدى عليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.