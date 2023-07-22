اتفاق بين مصر وإندونيسيا على زيادة حجم التبادُل التجاري

عُقدت الجولة السابعة للمشاورات السياسية بين مصر وإندونيسيا يوم 20 يوليو 2023 بجاكرتا، وترأس الجانب المصري، السفير أيمن كامل، مُساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، بينما ترأس الجانب الإندونيسي السفير عبدالقادر الجيلاني، مُساعد وزير الخارجية الإندونيسي، وبحضور السفير أشرف سُلطان، سفير مصر في جاكرتا.

تم خلال المشاورات استعراض مُجمل العلاقات الثُنائية المصرية – الإندونيسية في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والتعليمية والبحثية.

تفعيل كل الاتفاقيات ومُذكرات التفاهُم

كما تم تأكيد أهمية تفعيل كل الاتفاقيات ومُذكرات التفاهُم المُوقَعة بين الجانبين خلال السنوات الماضية، والإسراع بإنهاء التفاوض حول الوثائق التعاهدية المُعلَقة، وكذلك زيادة وتيرة تبادُل الزيارات رفيعة المُستوى بين البلدين.

واتفق الجانبان على أهمية بذل الجهود من أجل زيادة حجم التبادُل التجاري بين البلدين، ولا سيما من خلال نموذج الصفقات المُتكافئة، وتعزيز الاستثمارات الإندونيسية في مصر لللاستفادة من المزايا والحوافز التي تُقدمها المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وما يُمثله المقصد المصري من فُرص للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية بالاستفادة من اتفاقيات التجارة الحُرة التي تتمتع بها مصر مع شُركاء عدة في مُختلَف أنحاء العالم.

تأتي هذه الجولة من المشاورات في إطار الإعداد لعقد اللجنة العُليا المُشتركة بين البلدين برئاسة وزيري الخارجية في المُستقبًل القريب لتعزيز التعاون المثشترَك في كل المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين والبلدين الشقيقين.