السبت 22 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

اتفاق بين مصر وإندونيسيا على زيادة حجم التبادُل التجاري

الجولة السابعة للمشاورات
الجولة السابعة للمشاورات السياسية بين مصر وإندونيسيا

عُقدت الجولة السابعة للمشاورات السياسية بين مصر وإندونيسيا يوم 20 يوليو 2023 بجاكرتا، وترأس الجانب المصري، السفير أيمن كامل، مُساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية، بينما ترأس الجانب الإندونيسي السفير عبدالقادر الجيلاني، مُساعد وزير الخارجية الإندونيسي، وبحضور السفير أشرف سُلطان، سفير مصر في جاكرتا.

txt

مصر تشهد نهضة تنموية في القطاع الزراعي رغم التحديات والأزمات العالمية

txt

وزيرة التخطيط: مصر تركز حاليًا على توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات

txt

رئيس البرلمان العربي يهنئ مصر بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

تم خلال المشاورات استعراض مُجمل العلاقات الثُنائية المصرية – الإندونيسية في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والتعليمية والبحثية.

 تفعيل كل الاتفاقيات ومُذكرات التفاهُم 

كما تم تأكيد أهمية تفعيل كل الاتفاقيات ومُذكرات التفاهُم المُوقَعة بين الجانبين خلال السنوات الماضية، والإسراع بإنهاء التفاوض حول الوثائق التعاهدية المُعلَقة، وكذلك زيادة وتيرة تبادُل الزيارات رفيعة المُستوى بين البلدين.

واتفق الجانبان على أهمية بذل الجهود من أجل زيادة حجم التبادُل التجاري بين البلدين، ولا سيما من خلال نموذج الصفقات المُتكافئة، وتعزيز الاستثمارات الإندونيسية في مصر لللاستفادة من المزايا والحوافز التي تُقدمها المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وما يُمثله المقصد المصري من فُرص للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية بالاستفادة من اتفاقيات التجارة الحُرة التي تتمتع بها مصر مع شُركاء عدة في مُختلَف أنحاء العالم.

تأتي هذه الجولة من المشاورات في إطار الإعداد لعقد اللجنة العُليا المُشتركة بين البلدين برئاسة وزيري الخارجية في المُستقبًل القريب لتعزيز التعاون المثشترَك في كل المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين والبلدين الشقيقين.

مواد متعلقة

انطلاق امتحانات الدور الثاني لمراحل النقل بالمعاهد الأزهرية بالشرقية

مصر تشهد نهضة تنموية في القطاع الزراعي رغم التحديات والأزمات العالمية

وزيرة التخطيط: مصر تركز حاليًا على توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات

رئيس البرلمان العربي يهنئ مصر بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تُقيم حفلًا ضخمًا لتخرج دفعة جديدة من "تكنولوجيا المعلومات" (صور)

اقرأ غدًا بالوفد.. أردوغان: استعادة العلاقات مع مصر تعزز إمكانياتنا الاقتصادية

الموجة الحارة في مصر.. الأرصاد تعلن عن خبر صادم "أصعب أيام يوليو"

مصر عادت شمسك الذهب.. فرحة فيروز بغنائها في القاهرة (شاهد الوفد TV)
الجريدة الورقية