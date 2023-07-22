سوهاج تستعد لاعلان قرية بنى حميل بالبلينا ثانى قرية نموذجية

في إطار مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى " حياة كريمة " والتي تهدف الي الارتقاء بمستوي معيشة المواطن و مستوي الخدمات المقدمة له، وتنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج خلال اجتماع المجلس التنفيذى الأخير بضرورة فرش وتجهيز جميع المبانى الخدمية التى تم الانتهاء منها، أعلنت مديرية الصحة بالمحافظة عن وصول واستلام التجهيزات الطبية، والفرش والأثاث الخاص بمركز طب الاسرة بقرية بنى حميل بمركز البلينا، وذلك بدعم ومتابعة من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

وأوضح محافظ سوهاج أن المحافظة تستعد لاعلان قرية بنى حميل بمركز البلينا كثانى قرية نموذجية ضمن قرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى، وذلك بعد قرية أم دومة بمركز طما، لافتا الى الانتهاء من جميع أعمال المبانى الخدمية بالقرية " مجمع الخدمات الحكومية، مجمع الخدمات الزراعية، مركز طب الاسرة، نقطة الاسعاف، مركز الشباب"، بالاضافة الى الانتهاء من أعمال المرافق من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وغاز واتصالات ورصف للطرق، مشيرا الى أنه جارى فرش وتأثيث تلك المبانى لتكون جاهزة لتقديم خدماتها للمواطنين بقرية بنى حميل والقرى والنجوع التابعة.

ومن جانبه تابع الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج وصول و استلام التجهيزات الخاصة بالمركز، مشيرا إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" قامت ببناء وتطوير وتجهيز عشرات الوحدات والمراكز الطبية بالقري والنجوع لخدمة أهالينا من المواطنين وتوفير خدمات طبية متميزة لهم.