تعليم الشرقية يحصد أربعة مراكز في المؤتمر العلمي الدولي الثالث للاتصالات

هنأ المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، فريق طلاب وطالبات مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالشرقية المشاركين في المؤتمر العلمي الدولي للاتصالات ITC - Egypt 2023، لحصولهم علي المراكز الرابع والخامس والثامن والعاشر من بين عشرة مراكز على مستوى المؤتمر.

وشاركت في تنظيم المؤتمر كلية الدفاع الجوي بالأسكندرية بالتعاون مع الكلية العسكرية الملكية الكندية وجامعتي كوينز وكونكورديا بكندا، في الفترة من 17 يوليو 2023 الى 20 يوليو 2023.

وقدم الرشيدي، الشكر لفريق طلاب وطالبات مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بالشرقية

لتفوقهم وحصولهم علي أربعة مراكز على مستوى المؤتمر، موضحا بأن الفريق المكون من الطلاب الاتي أسماؤهم: عصام محمد الخولي، سمير محمد سمير، محمود سامي، أحمد عمر حجازي، حصلوا علي المركز الرابع عن مشروع

Can pollution be tumed into green profit

وحصل فريق الطلاب المكون من: عبد الله عماد كارم، نور الدين الحسن، عمر عادل جودة، محمد تامر محمد، محمد عوض، على المركز الخامس عن مشروع

المزرعة الحيوية المستدامة.

وحصل فريق الطلاب المكون من: محمد وليد محمد، محمد هاني السيد، على المركز الثامن عن مشروع القوى الكامنة في قشر الجمبري، ومخلفات القصب.

وحصل فريق الطلاب المكون من: مروان محمد فريد، موسى محمد

ريم مدحت مصطفي، على المركز العاشر عن مشروع

The Energy Box.

وأشار وكيل الوزارة إلى حرص المديرية على رعاية الطلاب الموهوبين والمبتكرين، وحرصه الدائم على تقديم أوجه الدعم لهم في سبيل رفع راية التعليم بمحافظة الشرقية على المستوى الدولي.