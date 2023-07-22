32 رحلة طيران دولية تصل مطار مرسى علم اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم السبت، رحلة طيران داخلية، و 32 رحلة طيران دولية تضم رحلة من سلوفاكيا، و9 رحلات من التشيك، و10 رحلات من بولندا، و8 رحلات من إيطاليا، ورحلة من بلجيكا، ورحلة من هولندا، ورحلة من سويسرا، ورحلة من المانيا.

ويأتى ذلك ضمن 128 رحلة طيران يستقبلها المطار، بزيادة فى معدلات الوصول عن الأسبوع الماضى تصل من دول التشيك وبولندا وألمانيا وإيطاليا، بدءًا من اليوم السبت وحتى يوم الجمعة المقبلة.

ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية للسياح الوافد وتسهيل إجراءات الوصول للوافدين بدءًا من وصولهم إلى المطار وحتى نقلهم إلى الفنادق للاستمتاع، بإجازاتهم على شواطىء مرسى علم.

و تقع مدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر البحر الأحمر وترتفع 60 مترًا فوق مستوى سطح البحر وتُعد من أشهر مدن السياحة الشاطئية فى مصر وتتميز المدينة بشواطئها الخلابة التى تجذب العديد من السياح من جنسيات مختلفة حول العالم لممارسة سياحة السفارى وسياحة الغوص في أجمل مواقع الغوص.

وتتميز بكونها موطنًا لأشهر وأجمل المحميات الطبيعية منها محمية وادى الجمال وهى من أكبر محميات المدينة وأجمل الأماكن في مرسى علم العامرة بمناظر الطبيعة الخلابة حيث النباتات والمخلوقات البرية والبحرية النادرة التي تنتشر على مساحة 7 آلاف في واحدة من أكبر محميات المدينة.