غرق طفل في ترعة بالزقازيق

توفي طفل في الثامنة من عمره، إثر سقوطه فى مياه ترعة بالقرب من موقف قرية بهنباى بدائرة قسم ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية.

البداية، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا بغرق طفل في مياه ترعة بهنايا خلف إدارة النجدة بالقرب من موقف بهنباي بدائرة قسم ثان الزقازيق.

على الفور، انتقل رجال الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وتم انتشال الجثة، وبالفحص، تبين أن الجثة للطفل "فارس. م. ح" 8 سنوات، إثر سقوطه غارقًا في مياه الترعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التى صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية وكلفت المباحث بالتحري عن الواقعة وملابساتها.