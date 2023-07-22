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السبت 22 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

غرق طفل في ترعة بالزقازيق

غرق طفل
غرق طفل

توفي طفل في الثامنة من عمره، إثر سقوطه فى مياه ترعة بالقرب من موقف قرية بهنباى بدائرة قسم ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية.

البداية، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا بغرق طفل في مياه ترعة بهنايا خلف إدارة النجدة بالقرب من موقف بهنباي بدائرة قسم ثان الزقازيق.

على الفور، انتقل رجال الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وتم انتشال الجثة، وبالفحص، تبين أن الجثة للطفل "فارس. م. ح" 8 سنوات، إثر سقوطه غارقًا في مياه الترعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التى صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية وكلفت المباحث بالتحري عن الواقعة وملابساتها.

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