جولة في المول التجاري بالممشى السياحي بمدينة العلمين الجديدة (ِشاهد)

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان "جولة في المول التجاري بالممشى السياحي بمدينة العلمين الجديدة".

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المول مبني على طراز جديد وهو قمة في الروعة:

وقال أحد الزائرين، إن المول مبني على طراز جديد وهو قمة في الروعة والأناقة: "الجرافيكس فيه رائعة جميلة جدًا، وتمنحنا إحساسًا بأننا أمام شيء ثابت، هذا شيء جديد على مصر، وهو ما سيجذب الأنظار كسياحة داخلية وخارجية، أول مرة أزور المدينة وسعيد جدًا بالنجاح الذي حققته مصر في هذا الصدد، لأننا نتحدث عن معيار جيد لأسلوب سياحة جديد كله خير وبركة".

شعرت أنني في دولة أوروبية:

وقالت زائرة أخرى: "المول رائع والتصميم رائع وعندما دخلت شعرت بأنني في دولة أوروبية، وشيء جيد أن يكون بمصر مثل هذه الأماكن.. المباني رائعة الشكل والجو مميز للغاية".

وأوضح زائر ثالث: "عندما دخلت المول أعجبتني أشياءً كثيرة مثل الجرافيكس، كما أن المول يجمع كل العائلات، وتصميمات المول جميلة الشكل والديكورات والسينما وغيرها".