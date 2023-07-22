عاجل
الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة (فيديو) السر في تصنيع إطارات السيارات باللون الأسود
السبت 22 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بعثة النصر السعودي تطير إلى اليابان استعدادًا لوديتي باريس سان جيرمان وإنتر

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى النصر السعودي، الى اليابان استعدادا لخوض مواجهتين وديتين أمام باريس سان جيرمان وإنتر ميلان ضمن الاستعدادات للموسم الرياضي الجديد.

 

txt

النصر السعودي يطير إلى اليابان لهذا السبب

txt

النصر السعودي يقترب من ضم ساديو ماني

 

txt

النصر السعودي.. كشف حساب سيكو فوفانا بعد تعاقده مع العالمي

txt

رسالة فوفانا لجماهير النصر السعودي

 

موعد مباراة النصر السعودي وباريس سان جيرمان الودية 

ويستهل فريق النصر السعودي الودية الأولى بملاقاة نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي المقرر لها يوم 25 يوليو الجاري.

موعد مباراة النصر السعودي وإنتر ميلان الودية

ويلعب العالمى المباراة الودية الثانية أمام إنتر ميلان الإيطالي فى المباراة التى تجمع الفريقين يوم 27 يوليو الجاري.

وكان فريق النصر السعودي تحت القيادة الفنية للبرتغالي لويس كاسترو قد اختتم معسكره التحضيري الذى اقيم بدولة البرتغال واستمر لمدة 18 يوم خاض من خلاله 4 وديات قوية.

بعثة النصر السعودي 

 

بعثة النصر السعودي 

 

بعثة النصر السعودي 

 

بعثة النصر السعودي 

 

مواد متعلقة

النصر السعودي يطير إلى اليابان لهذا السبب

النصر السعودي يقترب من ضم ساديو ماني

أستون فيلا يهزم النصر السعودي في صفقة نجم فرنسا

النصر السعودي.. كشف حساب سيكو فوفانا بعد تعاقده مع العالمي

النصر السعودي يقترب من ضم مدافع مانشستر يونايتد

النصر السعودي يختتم تدريباته الصباحية استعدادًا لمباراة سيلتا فيجو
الجريدة الورقية