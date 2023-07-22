بعثة النصر السعودي تطير إلى اليابان استعدادًا لوديتي باريس سان جيرمان وإنتر

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى النصر السعودي، الى اليابان استعدادا لخوض مواجهتين وديتين أمام باريس سان جيرمان وإنتر ميلان ضمن الاستعدادات للموسم الرياضي الجديد.

موعد مباراة النصر السعودي وباريس سان جيرمان الودية

ويستهل فريق النصر السعودي الودية الأولى بملاقاة نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي المقرر لها يوم 25 يوليو الجاري.

موعد مباراة النصر السعودي وإنتر ميلان الودية

ويلعب العالمى المباراة الودية الثانية أمام إنتر ميلان الإيطالي فى المباراة التى تجمع الفريقين يوم 27 يوليو الجاري.

وكان فريق النصر السعودي تحت القيادة الفنية للبرتغالي لويس كاسترو قد اختتم معسكره التحضيري الذى اقيم بدولة البرتغال واستمر لمدة 18 يوم خاض من خلاله 4 وديات قوية.

بعثة النصر السعودي

بعثة النصر السعودي

بعثة النصر السعودي