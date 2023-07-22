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السبت 22 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

580 ألف حاج يصلون إلى المدينة المنورة

ضيوف الرحمن
ضيوف الرحمن

 

بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة، حتى اليوم 580 ألف حاج من عدة جنسيات، قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية وقطار الحرمين.

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 لجنة الحج بالمدينة

وأوضحت إحصائية لجنة الحج بالمدينة أن إجمالي الذين وصلوا المدينة اليوم بلغ 22.7 ألف حاج، بينما بلغ إجمالي المغادرين 418 ألف حاج.

 

وكشفت الإحصائية أن عدد المغادرين اليوم بلغ 28 ألف حاج، غادر منهم 26 ألفا من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي عبر 106 رحلات، بينما غادر 2039 حاجا من محطة استقبال الهجرة عبر 20 رحلة.

 

وبينت أن الحجاج المتبقين في المدينة حتى اليوم بلغ عددهم 161.7 ألف حاج، بينما بلغت نسبة إشغال السكن 54٪.

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