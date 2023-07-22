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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

النجم الساحلي التونسي فى مواجهة ميلان الإيطالي.. تعرف على موعد المباراة الودية

النجم الساحلي التونسي
النجم الساحلي التونسي و ميلان الإيطالي

يستعد فريق الكرة الاول بنادى النجم الساحلي التونسي للموسم الرياضي الجديد، فتشهد مواجهاته التحضيرية ملاقاة فريق ميلان الايطالى فى المواجهة الودية المرتقبة التى تجمع الفريقين أغسطس القادم.

 

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موعد مباراة النجم الساحلي وميلان الإيطالي  

ويواجه فريق النجم الساحلي التونسي نظيره ميلان الإيطالي بمدينة ميلانو يوم السبت الموافق 12 اغسطس القادم.

 

النجم الساحلي التونسي وميلان الإيطالي

 

ونشر الحساب الرسمي لنادى النجم الساحلي التونسي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر دعوة المباراة والاتفاق المبرم بين الناديين.

النجم الساحلي التونسي و ميلان الإيطالي

 

 

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