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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة بينهم طفلة فى انقلاب سيارة بالبحر الأحمر

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أصيب اليوم السبت 3 أشخاص من أسرة واحدة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق مرسى علم جنوب محافظة  البحر الأحمر.

كان مدير أمن البحر الأحمر قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 7 شمال مدينة مرسى علم 
على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة كلا من كريم محمد عبد الباسط 32 سنة "جرح قطعي بفروة الرأس"، عائشة ابو النجا محمود 28 سنة "كسر بعظمة الترقوة اليمنى"، كارما محمد عبد الباسط 9 شهور "تجمع دموى تحت فروه الرأس وكدمات متفرقة بالجسم".

تم نقل المصابين إلى مستشفى مرسى علم لجراحات اليوم الواحد، لتلقى الاسعافات الاوليه وعمل الاشعه والفحوصات الطبية للمصابين واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات 

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