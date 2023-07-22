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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

رئيس البرلمان العربي يهنئ مصر بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

عادل بن عبد الرحمن
عادل بن عبد الرحمن العسومي

 

هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، جمهورية مصر العربية رئيسا وحكومة وبرلمانا وشعبا بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952 المجيدة، مؤكدا أنها ستظل إحدى أهم الثورات الملهمة على مستوى العالم.

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رئيس البرلمان العربي 

وأكد "العسومي" في بيان اليوم السبت أن البرلمان العربي بصفته ممثلا للشعب العربي الكبير، فإنه ينظر إلى هذه الثورة المجيدة باعتبارها نموذجا فريدا لتكاتف وتعاضد الجيش مع الشعب، حيث هب الجيش المصري لحماية شعبه والذود عنه ضد الظلم واستطاع أن يدشن حقبة جديدة في تاريخ النضال المصري.

وثمن رئيس البرلمان العربي عاليًا المواقف المشرفة لجمهورية مصر العربية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم الأشقاء العرب وتعزيز التضامن العربي والتكاتف لإرساء قواعد الأمن والاستقرار.

وأشاد في الوقت ذاته بالنهضة الكبيرة والإنجازات المهمة التي استطاعت مصر تحقيقها بقيادة الرئيس السيسي، متمنيًا من الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على جمهورية مصر العربية رئيسًا وحكومةً وبرلمانًا وشعبا بمزيد من التقدم والرخاء والأمن والاستقرار.

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