الإسكان تجتمع مع ممثلي المناطق المضافة لمدينة الشروق

عقد المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، اجتماعاً مع ممثلين عن المناطق المضافة لمدينة الشروق، للاستماع إلى آرائهم والرد على استفساراتهم، وذلك بحضور الدكتور أحمد عمارة، مدير عام العقود وتسوية المنازعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد من مسئولى جهاز مدينة الشروق.

واستهل رئيس جهاز مدينة الشروق، الاجتماع بالترحيب بالحضور من حائزى قطع الأراضى المضافة للمدينة، مؤكداً حرص الجهاز على دفع إجراءات تقنين الأراضى بتلك المناطق والعمل على سرعة تنميتها، حيث قدم حائزو الأراضي الشكر لسرعة الاستجابة لعقد الاجتماع، وأثنوا على الجهد المبذول والتطور المتلاحق والملحوظ خلال فترة الـ6 أشهر الماضية.

وأوضح المهندس على سعد، أن الاجتماع تناول عرض أحدث التطورات ومنها الجانب الملموس للجميع على أرض الواقع بمنطقة الرابية بخصوص تقدم أعمال تمهيد المداخل والطرق، وعلى الجانب الإدارى لإجراءات التقنين والتى وصلت لمرحلة بدء سداد المطالبات المالية.

وفى ختام اللقاء، أكد رئيس جهاز مدينة الشروق، على دراسة المطالب المعروضة بالاجتماع من خلال اللجان المختصة، مطالباً بعدم الانسياق وراء أي أخبار أو تداول أى معلومات تخص تلك المناطق إلا عبر الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعى " الفيس بوك "، وأن الجهاز يرحب بحضورهم لتوضيح الإجراءات الخاصة بالتقنين.

وفى سياق متصل، اجتمع المهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، مع مسئولي إحدى الشركات للوقوف على آخر المستجدات لتقنين اوضاع مساحة 2700 فدان كائنة بكردون المدينة بالكيلو 49 شرق وغرب طريق القاهرة/إسكندرية الصحراوى، وذلك ضمن تخطيط المرحلة العاجلة الأولى بالمدينة بمساحة 15000 فدان، وتنفيذاً لقرارات الوحدة المركزية لوضع سياسات وضوابط التعامل مع الملفات والعقود الصادرة من جهات الولاية السابقة للأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة والمشكلة بالقرار الوزاري رقم (367) لسنة 2023.