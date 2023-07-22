حياة كريمة بالمنيا.. البدء في تجهيز وتشغيل 32 مجمعًا خدميًا

انهت مؤسسة حياة كريمة بالمنيا ، تحت رعاية وإشراف على مدار الساعة من اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا ، تجهيز مقرات المجمعات الخدمية بالقرى المستهدفة من المرحلة الأولى ، والتي تشمل 32 مجمعا خدميا بالفرش وكافة المتطلبات .

وذلك إستعدادا لتشغيلها في القريب العاجل ، فبعد حرمان من كافة اوجه الخدمات ، علي مدار خمسون عاما ، لم يشهد المجتمع المنياوي ، تطويرا او تبني خدمات كبيرة ترفع من شأن المواطن المنياوي ، الحرمان بدأ من كوب مياه نظيف ، وصرف صحي آمن .

وطرق ممهدة ، ومدارس تعليمية تكفي إحتياجات القري ، ووحدات صحية تتبني الرعاية الصحية للمواطن ، ومكاتب للبريد ، ووحدات إجتماعية ترعي محدودي الدخل والأولي بالرعاية والأكثر إحتياجا ، نعم شمل الحرمان كافة الأوجه ، فكان المواطن المنياوي ، يعيش علي ((الهامش )) حتي جاء حكم الرئيس السيسي .

لتشهد البلاد طفرة غير مسبوقة ، في بناء مصر الجديدة ، والتي بدأت بحياة كريمة لكافة الشعب المصري ، لتشمر السواعد المصرية ، وكأنها (عصا سحرية )، من حيث ، بناء المدارس ، والمستشفيات ، ومراكز الشباب ، والوحدات الصحية ، ومكاتب البريد ، والوحدات الإجتماعية ، ومحطات الصرف الصحي، والغاز الطبيعي ، ومياه الشرب النقية لكافة ريف مصر .

نعم وكأنها (طاقة القدر ) ، قد فتحت ابوابها علي مصرعيها ، لتنصف المواطن المنياوي ، والذي عاش طوال خمسون عاما ، حياة عشوائية في كل شيىء ، الدهشة للمواطن المنياوي ، الجمته عن الكلام ، وهو يري بعينيه كافة الخدمات تقدم داخل القري ، لتصبح كأنها مدينة صغيرة ، توفر المعيشة والحياة الكريمة للمواطن المنياوي .

انتهت بالأمس القريب مؤسسة حياة كريمة بمحافظة المنيا، من توريد وتجهيز 32 من المجمعات الخدمية بقرى المرحلة الأولى ، والتي تشمل 5 مراكز إدارية ، (ديرمواس- ملوي- أبوقرقاص- العدوة- مغاغة)، تحت رعاية وإشراف على مدار الساعة للواء أسامه القاضي محافظ المنيا .

وقال أحمد العمدة منسق مؤسسة حياة كريمة بالمنيا ، ان المجمعات الالخدمية توفر الكثير من الخدمات لسكان القرى والنجوع بقري المراكز الخمس ، ومن هذه الخدمات (خدمات الشهر العقاري- البريد المصري- مكتب السجل المدني - التموين - التضامن الإجتماعي- المجالس الشعبية المحلية ورئاسة الوحدة المحلية - مكاتب خدمات المواطنين - الوحدة المحلية- قاعات الإجتماعات).

وغيرها من الخدمات المختلفة والمتنوعة ، والتي تخفف عن كاهل المواطن عناء الإنتقال والجهد والوقت والمال، وتعمل تلك المجمعات على تيسير تقديم الخدمات للمواطنين ، وتقليل التكدس على مكاتب الخدمات في المدن.

وأكد العمدة، علي الفرحة العارمة وتفاعل اهالي القري والنجوع ، اثناء تشوين وفرش المجمعات ، من قبل متطوعي مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة" المشاركين، بأعداد كبيرة، واتسمت الأجواء بالبهجة والسعادة والإنتماء، بعد إزالة اكبر واهم المشاكل ، التي كانت تعكر حياة المواطن اليومية في ، التنقل والإنتظار والطوابير الطويلة وغيرها، لقرب تشغيل هذه المجمعات الخدمية المتطورة، التي ستقدم خدماتها للمرة الأولى في تاريخ تلك القرى.

حيث عبَّر الأهالي في قرى مركزي ديرمواس والعدوة بمحافظة المنيا، عن فرحتهم بتوريد أثاث وتجهيز المجمعات الخدمية تمهيدا لإفتتاحها وتشغليها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في تلك القرى، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».

وقال أحمد العمدة، المنسق العام لمبادرة حياة كريمة في محافظة المنيا، إن أعمال توريد أثاث وتجهيزات المجمعات الخدمية الـ32 في محافظة المنيا بنطاق قرى المراكز الخمسة المختارة في المرحلة الأولى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أدخلت الفرحة والسرور بين أهالي القرى المستهدفة.

وأضاف العمدة أنه وفقًا للتوجيهات الرئاسية والوزارية بسرعة تشغيل المجمعات الخدمية ، تم توريد أثاث 9 مجمعات خدمية ، وشملت ( عطف حيدر- والشيخ مسعود- وصفانية- بني عامر ) في مركز العدوة،( تل بني عمران- كفر خزام- بني حرام- ونزلة البدرمان- دلجا ) بمركز ديرمواس.

ورصدت الوفد في مركز ومدينة مغاغة شمال محافظة المنيا ، والذي يتكون 6 قرى رئيسية وعدد ( 41 ) قرية تابعه ، إنشاء مجمع خدمي بـ( شم - برطباط – آبا – شارونة – ميانة )، وفي مركز ومدينة العدوة شمال المحافظة ، ويتبعها عدد 4 مجالس قروية ،تم إنشاء مجمع خدمي بــ( عطف حيدر – صفانية – بني عامر – الشيخ مسعود – برمشا )

وفي مركز ومدينة أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا ، والذي يضم 8 مجالس قروية ،تم إنشاء مجمع خدمي بـ( أبوقرقاص البلد - أبيوها – أتليدم – بني حسن – بني عبيد – بني موسى - جريس – نزلة أسمنت ) ، وفي مركز ومدينة دير مواس جنوب محافظة المنيا ، والذي يضم 5 وحدات ادارية، حيث تم إنشاء وإقامة مجمع خدمي بــ( دلجا – البدرمان – بني خزام – تل بني عمران )، وفي مركز ومدينة ملوي جنوب المنيا ، تم إنشاء وإقامة مجمع خدمي بــ( أبو قلتة- أتقا- أم قمص- إبشادات- الأشمونين- البراجيل- البرشا- البركة) .

تحدث بدوي عبد العال بقرية الشيخ مسعود بالعدوة ، ان إنشاء مجمع خدمي بالقرية كان حلم كبير ، واللذي جمع كافة المصالح التي يحتاجها المواطن البسيط ، لتوفر الوقت والجهد ، وتشعر المواطن بأدميته ، والحمد لله تحقق الحلم على أيدي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، فعلا نعيش حياة كريمة .

وأضاف عبد المحسن خليفة من اهالي قرية البدرمان بديرمواس ، ان إقامة مجمع خدمي بالقرية ، إنجاز كبير وحلم أكبر ولا تكفي أي كلمات الشكر للمسؤولين ، سوى اننا نقول شكرا ياريس ، الآن نشعر اننا مواطنون يهتم الرئيس السيسي بمشاكلنا وعاشت مصر برجالاتها .

وتحدثت سهير خالد موظفة ومن أهالي قرية تل بني عمران بديرمواس ، ان مجمع الخدمات نقل قريتنا نقلة كبيرة وجعلها قطعة طبق الأصل من المدينة ، وفرت الجهد والوقت والمال والإنتقال وخاصة لكبار السن ، وكذلك إنجاز كافة المصالح في وقت قياسي ( ربنا يكرمك ياريس )، فعلا هي دي الــ(حياة الكريمة )

جدير بالذكر، أن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، طرقت ابواب محافظة المنيا كمرحلة أولى ، فور إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، إشارة البدء بعدد 192 قرية بالمراكز الخمس،( مغاغة – العدوة – أبوقرقاص – ديرمواس – ملوي ) بالإضافة التي العزب والتوابع والنجوع، حيث تقوم علي تنمية الريف المصري ، وتحقيق تطلعات واحلام واماني الفلاح والمزارع البسيط وسكني القري والنجوع وتوفر لهم حياة كريمة.

وبنية تحتية مناسبة وحياة آدمية، وتحقيقا لمطالب جموع الشعب في تحقيق العدالة الإجتماعية لكل المواطنيين، وانه مع بداية المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، سينضم الي التنفيذ مركزي بني مزار وسمالوط شمال المنيا ، بجميع القري والتوابع والنجوع.

مجمع الخدمات بالمنيا

مؤسسة حياة كريمة بالمنيا

مؤسسة حياة كريمة بالمنيا