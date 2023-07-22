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السبت 22 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

محاضر جلسات دستور ١٩٢٣ .. إصدارات جديدة لدار الكتب بمعرض بورسعيد

بوابة الوفد الإلكترونية

 

تشارك الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة طلعت، في الدورة السادسة من معرض بورسعيد للكتاب المقرر افتتاحه مساء غد الأحد الموافق ٢٣ يوليو الجاري ويستمر حتى الأول من أغسطس.

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دار الكتب تحتفل بمئوية دستور ١٩٢٣

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دار الكتب والوثائق تحتفل باليوم العالمي للأرشيف

صحافة تيار اليسار في مصر خلال ربع قرن

تشارك الدار بعدد من العناوين المتميزة من إصداراتها السابقة والحديثة من بينها: "صحافة تيار اليسار في مصر خلال ربع قرن"، محاضر جلسات دستور ١٩٢٣ من جزئين: الجزء الأول بعنوان "محاضر لجنة وضع المباديء" والجزء الثاني بعنوان"محاضر لجنة الدستور"، كتاب "عقد الجمان.. عصر سلاطين المماليك" من ست مجلدات، "مصر في المعارض الدولية"، "العقاد الذي لا يعرفه الكثيرون"، "نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني"، "الوشي المرقوم في حل المنظوم"، "الحسن بن الهيثم: بحوثه وكشوفه البصرية" من جزئين، "فتح العرب لمصر"، "السلطة وعرضحالات المظلومين"، وكتاب  "محمد علي وعصره".

وتتيح دار الكتب والوثائق إصداراتها بنسبة خصم ٢٥% طوال فترة المعرض الذي يقام أمام مديرية أمن محافظة بورسعيد، ويستقبل الجمهور يوميا من الساعة الرابعة عصرًا حتى الواحدة صباحًا.

مصر الحديثة 

من ناحية أخرى، حققت مجلة مصر الحديثة، إحدى إصدارات دار الكتب والوثائق القومية، إنجازا علميا جديدا حيث حصلت على ٧ درجات في تقييم المجلات العلمية المصرية لعام ٢٠٢٣ وهى الدرجة الأعلى في التقييم.

المجلة هى إحدى إصدارات مركز تاريخ مصر المعاصر، أحد المراكز العلمية المتخصصة بدار الكتب والوثائق. وتضم هيئة التحرير  الأستاذ الدكتور أحمد الشربينى والأستاذ الدكتور أشرف مؤنس والدكتور رزق نورى وأ. ناريمان مدحت.

وحصلت كل من مجلة "الفهرست" الصادرة عن مركز الخدمات الببليوجرافية والحاسب الآلى بدار الكتب والوثائق، ومجلة "الروزنامة" الصادرة عن دار الوثائق القومية على تقييم ٦ لعام ٢

الجريدة الورقية