قتلته ووضعته في برميل مِش .. محاكمة المتهمة في قضية طفل «برميل المِش» بالأقصر|االيوم

تتظر محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار تامر ثروت، اليوم السبت، مناقشة الشهود والطبيب الشرعي في قضية الطفل «إبراهيم سيد» القضية المشهورة إعلاميا بقضية «طفل برميل المش» والمقيدة برقم 5590 لسنة 2022، والذي تم قتله على يد زوجة خاله.

قتلته ووضعته في برميل مِش .. محاكمة المتهمة في قضية طفل «برميل المِش» بالأقصر..اليوم

وكانت المحكمة قد وافقت الجلسة الماضية، على طلب محامي المتهمة بمناقشة الطبيب الشرعي، وشهادة شهود آخرين، عقب رفضها في الجلسات الأولى طلب الشهود، ولعدم إثباتهم قبل ذلك في أدلة الثبوت، حيث تغيب الطبيب الشرعي خلال الجلستين الماضيتين بسبب انشغاله في عمله بمركز إسنا وأرمنت.

ووجهت الجهات المختصة للمتهمة القتل العمد للطفل إبراهيم مع سبق الإصرار والترصد والعمد بعد وضعها للطفل في برميل مش وإخفائه حتى تمكنت المباحث من كشف الجريمة والعثور على الجثة وضبط المتهمة بارتكاب الواقعة.

محاكمة معاونى مستريح السيارات "الحصاوى" بأسوان

وفي قضية اخري ، تستكمل محكمة استئناف إدفو بأسوان، برئاسة المستشار محمد ممدوح، اليوم السبت، محاكمة 5 من معاونى مستريح السيارات عبدالطاهر الحصاوي في القضية رقم 24010 لسنة 2022.

و أسندت النيابة الاتهام لخمسة أشخاص من معاونى المستريح، وهم: "كارم . ب"، هارب، من قرية الشرفا و"أحمد ع " قرية الشرفا، و"رمضان ا "، من قرية الشرفا، و"خميس أ"، من قرية الشرفا، و"عوض الله ع" من قرية الزاويدية، وانقضاء الدعوة الجنائية للمتهم السادس "عاطف إ" بوفاته.

وكانت محكمة إدفو الجزئية فى الدرجة الأولى برئاسة المستشار أحمد طه، عاقبت المتهمين في القضية بالحبس عامين مع الشغل وكفالة 500 جنيه وتعويض مبدئي 3000 جنيه ووجهت لهم تهم النصب والاحتيال وتوظيف أموال المواطنين.

و كانت نيابة إدفو شمال أسوان ، قد أحالت القضية إلى محكمة إدفو، بعد أن صدر للمتهمين قرار ضبط وإحضار على خلفية توجيه تهمة تشكيل عصابى لتوظيف الأموال والنصب والاحتيال على عدد من المواطنين، بعد أن كانوا معاونى مستريح السيارات طاهر الحصاوى، والذى ألقت الشرطة القبض عليه أثناء محاولة اختبائه هارباً من أسوان إلى محافظة الجيزة.