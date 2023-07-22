تواصل الدائرة الأولى مستأنف اقتصادي بالمحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، نظر القضية رقم 1000 لسنة 2023 م جُنح اقتصادي المَرفوعة من رجل الأعمال هاني شكري عضو الجمعية العمومية بنادي الزمالك والمُرشح السابق لمنصب أمين صندوق بالمجلس السابق ضد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بتهمة سب وقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

اليوم ..محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب وقذف عضو بالزمالك

وفي ذات السياق كانت المحكمة الاقتصادية قضت بقبول استئناف محام شهير شكلا، وتأييد الحُكم السابق بحبسه لمدة شهر وكفالة 5 آلاف جنيه وتغريمه مبلغ 40 ألف وواحد جنيه تعويضا مدنيا بتهمة الاعتداء على حُرمة الحياة الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي رفعها مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق.

كما أمرت المحكمة، بوقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية والغرامة.

أزمات مرتضى منصورو الخطيب

وفي وقت سابق قررت الدائرة الثانية جنح مستأنف اقتصادي، حجز دعوى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، برد هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد خالد، وذلك لاتهامه فى قضية سبّ وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمحامي محمد عثمان، وأحمد شوبير، للحكم.

وكان مرتضى منصور طلب رد هيئة المحكمة، في قضية اتهامه بالسب والقذف، ونشره أخبارًا وشائعات كاذبة على قناة نادي الزمالك، وموقع يوتيوب وحسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، ضد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمستشار القانوني للأهلي المحامي محمد عثمان، وأحمد شوبير.

وكانت الدائرة الأولى مستأنف اقتصادي، برئاسة المستشار أدهم فهيم، قد أجلت نظر الاستئناف على براءة أحمد عيد عبد الملك، في اتهامه بسب مرتضى منصور، لجلسة 5 يوليو لإعلان الدعوى المدنية.

جاء ذلك بعد أن قضت المحكمة الاقتصادية مستأنف، ببراءة أحمد عيد عبد الملك، لاعب نادي الزمالك السابق والمحكوم عليه غيابيا بتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بدفع 10 آلاف جنيه تعويضًا بالحق المدني، بتهمة سب وقذف بتهمة سب وقذف مرتضى منصور.