الخوص يزين إطلالة عبير صبري الصيفية

شاركت الفنانة هند صبري متابعيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.

وظهرت هند صبري مفعمة بالشباب والحيوية اثناء قضائها العطلة الصيفية مع افراد اسرتها، حيث ارتدت فستان طويل فضفاض، بأكمام طويلة، صمم من قماش ناعم مرزكش ذا ارضية صفراء ورسومات هادئة فيما انتعلت سليبر جذاب، ونسقت عليه حقيبة كتف صممت من الخوص.

وتزينت ببعض الإكسسوارات الشبابية المتناغمة مع إطلالتها الصيفية.

أما من الناحية الجمالية، اختارت ترك خصلات شعرها البني وزينته بقبعة من الخوص، ووضعت مكياجًا جذابا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

هند صبري

ولدت في ولاية قبلي في تونس، وعرفت منذ مشاركتها في فيلمين سينمائيين هما موسم الرجال وصمت القصور للمخرجة مفيدة التلاتلي. ولفتت نظر المخرجة إيناس الدغيدي فدعتها إلى القاهرة وأسندت إليها دور البطولة في فيلم مذكرات مراهقة 2001، والذي يحكي قصة فتاة مراهقة مصرية من خلال مذكراتها، وهذا الدور هو الذي أعطاها شهرة واسعة في العالم العربي، ومن ثم لمع اسمها بتعدد مشاركاتها حتى أصبحت واحدة من أهم النجمات في السينما المصرية.

ومن أشهر الأعمال التي شاركت فيها مواطن ومخبر وحرامي للمخرج داود عبد السيد وهو الفيلم الذي كررت فيه تقديم المشاهد المثيرة، وهو ما كاد يحصرها لاحقًا في هذه النوعية من الأدوار، لولا تداركها الأمر في أفلام لاحقة ومن بينها الفيلم عايز حقي، إزاي البنات تحبك وفيلم أحلى الأوقات. نالت عام 2004 جائزة أحسن ممثلة من المركز الكاثوليكي المصري، عن دورها في فيلم أحلى الأوقات. شاركت في نوفمبر 2007 في مهرجان دمشق السينمائي الدولي كعضوة في لجنة التحكيم لمسابقة الأفلام الطويلة.

الممثلة «هند صبري» حاصلة على درجة ماجستير في حقوق الملكية الفكرية، وهي مرسمة منذ فيفري/شباط 2007 في جدول المحاماة بتونس. ولقد تزوجت من رجل الأعمال المصري أحمد الشريف. وفي عام 2019 اختيرت عضوة للجنة تحكيم مهرجان البندقية السينمائي العالمي في دورته الـ 76، وهي أول سيدة عربية تنضم للجنة.

الجوائز والتقدير

89 ضمن «أقوى 100 امرأة عربية 2013»، أريبيان بزنس.