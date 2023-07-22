الكهرباء: الغاز سر انقطاع التيار والأزمة تنتهي منتصف الأسبوع المقبل (فيديو)

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن قطع الكهرباء المستمر خلال الفترة الحالية نتيجة نقص ضغط الغاز بسبب ارتفاع الاستهلاك نتيجة الموجة الحارة.

وأكد حمزة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية ” والمذاع عبر قناة “ام بي سي مصر” مساء اليوم الجمعة انتهاء أزمة تخفيف أحمال الكهرباء وانقطاع التيار منتصف الأسبوع المقبل.

نقص كمية الغاز المطلوبة لتحمل الأحمال المتزايدة على محطات الكهرباء

وتابع: "هناك نقص بكمية الغاز التي تفي بالقدر المستخدم لتحمل الأحمال المتزايدة على محطات الكهرباء، لافتا إلى أن وحدات إنتاج الكهرباء كفاءتها عالية، والشبكات جيدة".

وأشار إلى أن هناك تنسيقا مع وزارة البترول للحصول على الكمية المحددة من الغاز لتوليد الكهرباء، بناء على المتاح من الغاز وفقا للاحتياجات .

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن سبب انقطاع الكهرباء في مصر، هو تخفيف أحمال الكهرباء والذي بدأ منذ يومين، بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة التي تشهدها مصر خلال هذه الفترة، وزيادة الاستهلاك بشكل كبير.

وأضاف مدبولي، في اجتماع مجلس الوزارء أمس، أن انقطاع الكهرباء في مصر يعود إلى أننا الآن في فترة تخفيف أحمال مؤقتة حتى استعادة الشبكة للضغوط العادية، مشيرًا إلى أن الاستمرار في تخفيف الأحمال بالتناوب حتى منتصف الأسبوع المقبل؛ لتستعيد الشبكة ضغوطها من الغاز.

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن الوقود من ضمن البنود الأساسية في إنتاج الكهرباء، ومع زيادة الاستهلاك الكبير في الكهرباء الذي وصل إلى حدود قياسية حيث تخطينا الـ35 ألف ميجا وات، فيما كان المعدل العام الماضي 34200 ميجا وات.

وأوضح أن هناك ازدياد إضافي لطلب الكهرباء والشبكة الكهربائية جيدة ولكن حتى ننتج كهرباء نحتاج وقودا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم": حتى نستطيع إنتاج كهرباء نحتاج إلى وقود، مشيرا إلى أن مع زيادة استهلاك الكهرباء هناك ازدياد للغاز، مما يقوم بدوره فى انخفاض ضغط الغاز في الشبكات التي تصل لمحطات إنتاج الكهرباء، وأصبح هناك نوع من التحفيف على أحمال الكهرباء.

ولفت إلى أن محطات الإنتاج موزعة على أنحاء الجمهورية، كل محطة يتم نقلها على شبكة قومية موحدة يعمل على نقلها على كل الجمهورية، وبالتالى يكون إنتاج مشترك على شبكة نقل واحدة يتم توزيعها.