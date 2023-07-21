أمازون تعيد الموظفين للعمل من المكتب

سيُجبر بعض موظفي أمازون على الانتقال للوفاء بسياسة الشركة التي تتطلب ثلاثة أيام في الأسبوع من العمل داخل المكتب، وفقًا لمصادر تحدثت إلى بلومبرج. وسيشمل المتضررون العمال المعينين في وظائف بعيدة وأولئك الذين انتقلوا خلال أيام ذروة الوباء.

سيتعين على العاملين في أمازون عن بُعد تقديم تقرير إلى مكاتب "المحور الرئيسي"، بما في ذلك مقر الشركة في سياتل ونيويورك وسان فرانسيسكو (وربما مواقع أخرى)، كما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.

ومع ذلك، سيتم اتخاذ القرارات بشأن من يتعين عليه الانتقال وأين يتم تحديده على أساس الإدارات. وبحسب ما ورد لم تحدد الشركة بعد عدد الموظفين الذين سيتعين عليهم اقتلاع أنفسهم.

أخبر أحد ممثلي أمازون بلومبرج اليوم أنه يلاحظ حدوث "المزيد من الطاقة والتعاون والاتصالات" منذ تنفيذ التفويض داخل المكتب، والذي أعلنه الرئيس التنفيذي آندي جاسي في فبراير.

رأى بعض القوى العاملة في الشركة أن السياسة تضيف إهانة للإصابة، حيث وصلت في نفس الوقت تقريبًا مع تسريح العمال على نطاق واسع بدءًا من أواخر عام 2022 والذي أثر على حوالي 27000 موظف.

نظم مئات العمال إضرابًا في مايو، احتجاجًا على سياسة العودة إلى المكتب وأوجه القصور المناخية للشركة.

قال متحدث باسم أمازون لـ Bloomberg: "نواصل البحث عن أفضل الطرق لجمع المزيد من الفرق معًا في نفس المواقع، وسوف نتواصل مباشرة مع الموظفين أثناء اتخاذنا القرارات التي تؤثر عليهم".