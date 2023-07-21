مرتضى منصور يستعرض إنجازات الزمالك في عهده

استعرض المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إنجازات القلعة البيضاء في مختلف الألعاب في عهده.

وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم قائلا:" منذ عام ٢٠١٤ وحتى ٢٠٢٣ حققت ٤٤ بطولة على مستوي الألعاب الجماعية".

وتابع :" "في كرة القدم حققت منذ ٢٠١٤ حتى ٢٠٢٣ عدد ١٤ بطولة محلية و دولية ، وفاز الزمالك على الأهلي 7 مرات في عهدي".

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه سدد غرامات العديد من اللاعبين الذين تعاقد معهم النادي في عهد ممدوح عباس ولم يتم إيقاف القيد.

وعقد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا اليوم للحديث عن العديد من الأمور المهمة بالنادي.

يستعد الزمالك لخوض غمار منافسات البطولة العربية للأندية في نسختها التي تحمل اسم الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثالثة التي تضم فريقين من السعودية هما النصر والشباب بجانب الاتحاد المنستيري من تونس.

ويبحث الزمالك عن مصالحة جماهيره بعد الإخفاقات المتتالية في موسم 2022/23 الذي يعد كارثيًا على القلعة البيضاء من حيث النتائج وخسارة الألقاب المحلية والقارية.

ويستهل الزمالك تحت قيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مشواره في البطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو الجارى، على أن تكون ثاني مبارياته مع الشباب السعودي يوم 31 يوليو.

ويختتم الزمالك دور المجموعات عندما يواجه النصر يوم 3 أغسطس المقبل وستقام مباريات المجموعة الثالثة على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف.

وأنهى الزمالك بطولة الدوري المصري محتلًا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 60 نقطة بعد تعادله مع فاركو في الجولة الأخيرة.