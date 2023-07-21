الزمالك ينهي إجراءات السفر إلى السعودية قبل انطلاق البطولة العربية

أنهى الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، كافة الإجراءات والترتيبات الخاصة بالسفر للمملكة العربية السعودية من حيث التذاكر والإقامة والملاعب.

وتسلم أوسوريو تقريرا طبيا من الجهاز الطبي عن اللاعبين المصابين بالفريق وذلك قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض يوم السبت المقبل.

يستعد الزمالك لخوض غمار منافسات البطولة العربية للأندية في نسختها التي تحمل اسم الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثالثة التي تضم فريقين من السعودية هما النصر والشباب بجانب الاتحاد المنستيري من تونس.

ويبحث الزمالك عن مصالحة جماهيره بعد الإخفاقات المتتالية في موسم 2022/23 الذي يعد كارثيًا على القلعة البيضاء من حيث النتائج وخسارة الألقاب المحلية والقارية.

ويستهل الزمالك تحت قيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مشواره في البطولة العربية بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم الجمعة 28 يوليو الجارى، على أن تكون ثاني مبارياته مع الشباب السعودي يوم 31 يوليو.

ويختتم الزمالك دور المجموعات عندما يواجه النصر يوم 3 أغسطس المقبل وستقام مباريات المجموعة الثالثة على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف.

وأنهى الزمالك بطولة الدوري المصري محتلًا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 60 نقطة بعد تعادله مع فاركو في الجولة الأخيرة.