أمازون تبني منشأة أقمار صناعية جديدة

يقترب مشروع كايبر، منافس ستارلينك أمازون، من الانطلاق. أعلنت الشركة اليوم أن منشأة جديدة لمعالجة الأقمار الصناعية بقيمة 120 مليون دولار للمبادرة قيد الإنشاء في مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا. تخطط أمازون لإطلاق أول أقمارها الصناعية "في الأشهر المقبلة"، يليها الطيارون الأول للعملاء العام المقبل.

مثل Starlink من Elon Musk، يهدف Project Kuiper إلى توفير نطاق عريض عبر الأقمار الصناعية سريع وميسور التكلفة للمناطق "غير المخدومة أو المحرومة من خلال خيارات الإنترنت والاتصالات التقليدية". (إنها مبادرة أمازون ولكن يجب أن تتمتع بعلاقة حميمة مع Blue Origin، المملوكة لمؤسس Amazon Jeff Bezos.) بدأ مشروع Kuiper في عام 2018، وحصل على ترخيص الأقمار الصناعية من لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC بعد ذلك بعامين. تخطط الشركة لإنشاء كوكبة مكونة من 3236 قمرا صناعيا لتوفير تغطية عريضة النطاق لمستخدمي الريف.

لم تعلن أمازون بعد عن أسعار المستهلكين ، لكنها تلمح إلى خطط صديقة للميزانية قائلة: "القدرة على تحمل التكاليف هي مبدأ أساسي في مشروع كويبر". تعتزم الشركة أيضًا تقديم مستويات متعددة للسرعة / التسعير.

سيتم تجميع أقمار كايبر الصناعية في "منشأة تصنيع حديثة" في كيركلاند، واشنطن، بحلول نهاية عام 2023. سيتلقى التركيب الجديد في فلوريدا شحنات الأقمار الصناعية، وإجراء الاستعدادات النهائية قبل نشرها التجاري. تقول أمازون إنها تم إطلاقها بشكل آمن من Blue Origin و Arianespace و United Launch Alliance (ULA).

سيتم نشر معظم الوحدات من محطة كيب كانافيرال للقوة الفضائية في فلوريدا، بالقرب من منشأة المعالجة الجديدة.

روجت أمازون لخلق فرص العمل المتوقعة من Project Kuiper. وتقول إن أكثر من 1400 شخص يعملون عليها بالفعل، وتتوقع الشركة أن تدعم المبادرة في نهاية المطاف الآلاف من الموردين والوظائف التي تتطلب مهارات عالية - خاصة في ألاباما وفلوريدا وكولورادو.